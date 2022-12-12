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內地糧食產量再創新高 連8年保持1.3萬億斤以上

社會熱點 14:03 2022/12/12

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國家統計局發布公告稱，今年全國糧食總產量達13731億斤，比上年增加74億斤，增長0.5%。全年糧食產量再創新高，也是連續8年保持在1.3萬億斤以上，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間提供了有力支撐。

國家統計局農村司司長王貴榮指出，今年中央繼續提高小麥、稻谷最低收購價，穩定玉米、大豆生產者補貼和稻谷補貼政策，先後向實際種糧農民發放一次性補貼400億元，提高農民種糧積極性。各地壓實糧食生產責任，強化耕地用途管制，通過退林還田、間套復種、農田連片整治等方式，挖掘面積潛力。四川等受災較重地區改種擴種晚秋作物增加播種面積。全國糧食播種面積17.75億畝，比上年增長0.6%。

發改委：中國糧食連年豐收 產需中長期仍將是緊平衡態勢

內地南澇北旱 極端天氣恐衝擊農業產業鏈 對糧食影響幾何？

不過，今年南方地區持續高溫乾旱，對秋糧生產帶來不利影響，小麥、玉米產量增加，稻谷產量下降。其中，小麥產量2754.5億斤，比上年增加15.6億斤，增長0.6%；玉米產量5544.1億斤，比上年增加93億斤，增長1.7%；稻谷產量4169.9億斤，比上年減少87億斤，下降2.0%。

中央財政緊急安排農業生產和水利救災資金，各地全力抗旱救災，強化田間管理，特別是近年來建成的高標準農田，對農業防災減災發揮了重要作用。多數省份糧食增產。全國31個省、區、市中，有23個糧食增產。其中，河南上年洪澇災害造成減產，今年恢復性增產49億斤；新疆、內蒙古、山東、山西、吉林糧食增產均超過8億斤。

責任編輯：易燕丹

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