取消「行程卡」帶動出行意願 春運機票預訂單日升8.5倍

通信行程卡服務明日（13日）下線，意味着一跨省市出遊限制正式取消，受消息刺激，今日（12日）單日對明年春運（1月7日至2月21日）的跨省遊產品搜尋熱度、機票預訂量，比上周同期升了12倍和8.5倍。業界看好放寬防控有效提振文旅市場，有望迎來近3年最旺春運，但旅遊業全面恢復仍然需時。

＊更新數據及分析

綜合攜程、途牛、去哪兒網等網上旅遊平台數據，今日截至下午，春運跨省游交通、度假等產品搜索熱度比上周升12倍，熱門出發地為上海、北京、三亞、深圳、成都及廣州。機票預訂量大幅增長，比一周前增長近8.5倍，熱門目的地有哈爾濱、三亞、成都、海口、上海、長春及深圳。火車票預約量同樣明顯增加。

近期各地一系列的放寬措施，也令國內客運航班班次逐步回升，今日為例，全國最大規模的14個機場平均航班量比上周倍增，北京兩大機場增加約3倍。同樣，機票價格陸續恢復至疫前水平，例如春運期間從北京、上海、杭州等城市飛往三亞、昆明等旅遊城市的經濟艙機票，已接近全價。

「春運機票預訂量增長，反映出大家回家過年的樸素願望，潛在需求是存在的。」去哪兒大數據研究院副院長郭樂春預計，春運機票預訂量將達到近3年峰值，接近疫情前的八成。但需求也展現出結構化特點，部分人仍對疫情較謹慎，需求無法完全釋放，而航空公司、機場恢復運力仍需要時間。

四川師範大學歷史與旅遊學院教授陳乾康指出，旅遊業真正恢復寄希望於明年春季，但受疫情影響，民眾收入水平有所下降，加上流行趨勢、防疫心態還在，短期內文旅行業不可能爆紅。另一專家也對會否出現「 報復性反彈」持謹慎態度，認為 民眾收入及 出行信心、旅遊業投資都需要有恢復的過程。

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責任編輯：袁瑋婧