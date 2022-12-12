  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地11月新增貸款及社融按月明顯回升 仍遜預期

經濟脈搏 16:35 2022/12/12

分享：

分享：

人民銀行公布，內地11月份新增人民幣貸款12100億元，按月增5948億元、按年減596億元，社會融資規模增量19900億元，按月增10821億元，按年減6109億元，兩均數據均低於市場預期。廣義貨幣（M2）供應按年增12.4%，增速分別比上月底和去年同期高0.6個和3.9個百分點，高過預期。

分部門看，住戶貸款增加2627億元，其中，短期貸款增525億元，中長期貸款增2103億元；企（事）業單位貸款增8837億元，其中，短期貸款減241億元，中長期貸款增7367億元，票據融資增1549億元。人民幣貸款餘額212.59萬億元，按年增11%，增速分別比上月底和上年同期低0.1個和0.7個百分點。

人民幣存款增2.95萬億元，其中，住戶存款增2.25萬億元，非金融企業存款增1976億元，財政性存款減3681億元，非銀行業金融機構存款增6680億元。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華指，當月社融及信貸回落略超季節性表明短期內需偏弱，但首11月數據尚可，金融政策在穩增長方面力度明顯加大。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，信貸情況反影子銀行的擴張穩定了當月信貸增長和貨幣供應量，顯示政府對特定房企的支持態度，然而從住戶中長貸和公司債看，直正信貸需求仍疲軟。預料中國未來不得不通過下調5年期LPR，或者降低首付的方式來提振需求，否則開發商融資將難以持續。

光大保德信基金宏觀研究員王天雄指，社融與預期相差不大，M2增速偏高反映了財政部門對實體經濟的支撐，以及當前流動性環境的比較充裕。中國明年穩增長壓力仍在，財政和貨幣政策預料偏向擴張，流動性環境較好，結合疫情放開後消費活動的改善，有助於國內經濟復甦。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 人民幣 金融 M2

上一篇文章

【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按月升4.9% 廣州勁增96.8%

下一篇文章

高盛：中國重啟開放的道路將崎嶇不平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
彭博：中央經濟工作會議將下周召開 聚焦全力扭轉房地產下滑態勢
彭博：中央經濟工作會議將下周召開 聚焦全力扭轉房地產下滑態勢
內地11月CPI按年升1.6%按月降0.2%
內地11月CPI按年升1.6%按月降0.2%
建銀國際栗潛心：應對世紀挑戰 堅定不移推進「一帶一路」
建銀國際栗潛心：應對世紀挑戰 堅定不移推進「一帶一路」
中國11月進出口按年均大跌 外需疲弱明年著力擴內需
中國11月進出口按年均大跌 外需疲弱明年著力擴內需
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款