日本宣布配合美國 限制向中國出口芯片相關產品

日本政府宣布將採取適當措施，限制對中國出口芯片領域的相關產品，並表示已知會國內相關企業。荷蘭據報亦已原則上同意加入美國行列，加強對中國出口先進芯片製造設備的管制，新措施短期內會公布。中國向世貿（WTO）提出訴訟，指美方阻礙芯片等正常國際貿易，要求糾正錯誤。

＊更新日本宣布配合管制

日本經濟產業大區西村康稔今日（13日）表示，將根據每個國家的法規採取措施，限制對中國的相關出口，「我們正與日本企業核實芯片限制對中國的影響，並沒有聽說有重大影響」。西村又提到，他與美國商務部長雷蒙多討論了出口管制問題。但西村暫未透露新措施的細節，以及與華府達成甚麼協議。

彭博社引述消息人士指，美國的芯片禁令限制了國內多家芯片設備供應商向中國供貨，但華府還需要日本東京威力科創（TEL）和荷蘭阿斯麥（ASML Holding NV）加入才能使制裁生效，本次日荷兩國政府的同意，成了一個重要里程碑。報導提到，新的限制措施可能會在未來幾周內公布。

日本經濟產業省、荷蘭外交部未立即回覆外媒的置評請求。

日荷是美國之外最重要的芯片設備供應國，中國民生證券一份今年發表的報告指，全球規模最大的10家設備供應商，有9家是來自這三個國家。

中國向WTO提訴訟

中國商務部昨日（12日）就美國芯片禁片訴諸WTO爭端解決機制，條法司負責人指，美方近年不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。中方提出訴訟，是通過法律手段解決中方關注，及捍衛自身合法權益的必要方式，希望美方及時糾正錯誤做法。

中韓外長昨舉行視像會晤，討論雙邊關係及地區局勢。王毅亦就美國制定芯片法申明立場，稱中方願同韓方堅持睦鄰友好大方向，保障產供鏈安全暢通。

責任編輯：陳建錫