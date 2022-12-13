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內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關

社會熱點 09:54 2022/12/13

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內地新通報的病例減至7451宗，比前一天再少約千宗。有傳粵港兩地明年1月正式通關，入境內地的人士將免檢疫，僅需接受3天居家監察。

國家衛健委通報，過去一日各省區市新增本土病例2270宗，包括廣東775宗，北京559宗，浙江243宗，海南186宗，重慶180宗，河南74宗，四川71宗等；無徵狀感染5181宗，包括重慶1398宗，廣東1264宗，北京468宗，山西231宗，黑龍江214宗，天津213宗，山東199宗，青海127宗等。

有媒體消息指，粵港兩地最快下月上旬通關，但確定日期未定，屆會有望採取「0+3」模式，入境內地只須3天家居監察。 

隨著多地取消全民強檢政策，官方通報的病例數在過去一周來每日急跌，但多地醫院接診的發燒病人均急劇增加。《環時》前總編胡錫進上周罕有地公開表示，他不相信官方數字，並認為不會有人相信它的真實性。野村證券亦指，由於核酸檢測規模縮小，官方的數據可能有誤導性。

國家傳染病醫學中心主任張文宏連日警告，疫情會在一個月內迎來高峰，除了普通民眾，醫護人員也可能大規模感染，醫護資源擠兌恐難避免。為應付坊間出現藥物供應不求的情況，已有專家建議民眾如無徵狀，可不必就醫、不必服藥，只需要多飲水和休息，直至自行痊癒，但有關說法在網上遭到質疑。

責任編輯：陳建錫

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