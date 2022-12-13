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中印藏南邊境據報流血衝突 印度軍隊至少6傷

國情動向 09:56 2022/12/13

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中國印度再次傳出邊境衝突。中印兩軍據報日前在藏南地區，爆發規模相對不小的肢體衝突，印度方面至少6人受傷，印媒稱中國軍隊亦有人受傷，但具體情況未明。這是中印自2020年6月在加勒曼河谷戰鬥以來，兩國再次爆發流血邊境衝突。

印度軍隊周一（12日）發佈消息，稱印中兩軍上周五（9日）在「阿魯納恰爾邦」，即中方所稱藏南地區爆發衝突，雙方部隊其後已即時脫離接觸，並舉行指揮官級別會談討論事件。

路透社稱，印度外交部未有就事件置評，而印度國防部也拒絕交代傷亡情況。

印度傳媒則引述消息表示，印度軍隊至少6人受傷，傷情包括骨折等，傷員已送到軍方醫院接受治療。印媒亦稱中國軍隊有出現傷員，但未表明數字。

藏南地區位於中印邊境東線，在中國行政區劃屬於西藏東南部，但該區由印度實際控制，稱為阿魯納恰爾邦，兩國就此一直存在主權爭議。

中印2020年6月在邊境西線，中國新疆阿克塞欽地區，與印控克什米爾拉達克地區接壤的加勒曼河谷，爆發大規模流血衝突，解放軍4人死亡，印軍20人死亡。

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責任編輯：連兆鋒

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