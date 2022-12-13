  • 15°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅晤南韓外長談芯片：美國法案損韓 是國際規則破壞者

國情動向 10:16 2022/12/13

分享：

分享：

中國國務委員兼外長王毅，周一（12日）與南韓外長樸振舉行視頻會晤，表示中方原同韓方保障產供鏈安全暢通，維護國際自由貿易體系。王毅批評，美國《芯片法案》、《削通脹法案》等行為損害中韓在內各國正當權益，再次證明美國是國際規則破壞者，而非建設者，各國應站出來，共同抵制逆全球化思維和單邊霸淩，共同維護和踐行真正的多邊主義。

王毅表示，不久前，習近平主席同尹錫悅總統在巴厘島成功會晤，為中韓關係下步發展明確了方向。當前國際地區形勢複雜演變，中方願同韓方一道，切實落實兩國元首重要共識，推動中韓關係繼往開來，行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民。

王毅介紹了中共二十大主要成果和重大意義，強調中國將繼續堅定不移走和平發展道路，堅定奉行對外開放基本國策和互利共贏開放戰略，這對各國來說都是重大利好，也將給中韓關係發展帶來新機遇。

王毅表示，今年是中韓建交30周年。中方願同韓方堅持睦鄰友好大方向，加強戰略溝通，聚焦合作共贏，推動中韓關係健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通，維護國際自由貿易體系，加強在區域和全球性問題上的協調合作。

王毅就美國制訂所謂《芯片和科學法案》、《通脹削減法案》以及拒絕WTO裁定美方違反世貿規則表明了立場，強調美方行徑明顯損害包括中韓在內各國正當權益，再次證明美國恰恰是國際規則的破壞者，而不是建設者。各國應站出來，共同抵制這種逆全球化陳舊思維和單邊霸淩，共同維護和踐行真正的多邊主義。

樸振表示，韓方祝賀中共二十大成功召開，期待中國繼續繁榮發展，為促進東北亞地區和世界和平與穩定作出更大貢獻。韓方積極評價兩國元首不久前在巴厘島舉行的雙邊會晤，認為這次會晤是雙方基於相互尊重與互惠開啟韓中合作新時代的里程碑。韓方願同中方共同落實好兩國元首重要共識，加強高層交往溝通，深化經貿合作，促進人文交流和民間交往，推動兩國關係不斷向更高水平發展。

雙方還就朝鮮半島局勢及共同關心的國際地區問題交換意見。

日本、荷蘭據報同意配合美國 限制向中國出口先進芯片設備

秦剛：美國不應讓政治因素影響民眾過更好生活

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 科技戰 晶片 中國 南韓 美國 中美關係

上一篇文章

日本宣布配合美國 限制向中國出口芯片相關產品

下一篇文章

中印藏南邊境據報流血衝突 印度軍隊至少6傷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

首用人民幣跨境支付 沙特與中國這城市做生意
首用人民幣跨境支付 沙特與中國這城市做生意
【中阿峰會】為中東提供美國以外選擇 北大學者：有兩點不要盲目樂觀
【中阿峰會】為中東提供美國以外選擇 北大學者：有兩點不要盲目樂觀
江澤民骨灰在長江入海口撤進大海
江澤民骨灰在長江入海口撤進大海
沙特：中阿峰會簽署500億美元投資協議
沙特：中阿峰會簽署500億美元投資協議
習近平提出與海灣國家開展油氣貿易人民幣結算
習近平提出與海灣國家開展油氣貿易人民幣結算
【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油
【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款