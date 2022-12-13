王毅晤南韓外長談芯片：美國法案損韓 是國際規則破壞者

中國國務委員兼外長王毅，周一（12日）與南韓外長樸振舉行視頻會晤，表示中方原同韓方保障產供鏈安全暢通，維護國際自由貿易體系。王毅批評，美國《芯片法案》、《削通脹法案》等行為損害中韓在內各國正當權益，再次證明美國是國際規則破壞者，而非建設者，各國應站出來，共同抵制逆全球化思維和單邊霸淩，共同維護和踐行真正的多邊主義。

王毅表示，不久前，習近平主席同尹錫悅總統在巴厘島成功會晤，為中韓關係下步發展明確了方向。當前國際地區形勢複雜演變，中方願同韓方一道，切實落實兩國元首重要共識，推動中韓關係繼往開來，行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民。

王毅介紹了中共二十大主要成果和重大意義，強調中國將繼續堅定不移走和平發展道路，堅定奉行對外開放基本國策和互利共贏開放戰略，這對各國來說都是重大利好，也將給中韓關係發展帶來新機遇。

王毅表示，今年是中韓建交30周年。中方願同韓方堅持睦鄰友好大方向，加強戰略溝通，聚焦合作共贏，推動中韓關係健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通，維護國際自由貿易體系，加強在區域和全球性問題上的協調合作。

王毅就美國制訂所謂《芯片和科學法案》、《通脹削減法案》以及拒絕WTO裁定美方違反世貿規則表明了立場，強調美方行徑明顯損害包括中韓在內各國正當權益，再次證明美國恰恰是國際規則的破壞者，而不是建設者。各國應站出來，共同抵制這種逆全球化陳舊思維和單邊霸淩，共同維護和踐行真正的多邊主義。

樸振表示，韓方祝賀中共二十大成功召開，期待中國繼續繁榮發展，為促進東北亞地區和世界和平與穩定作出更大貢獻。韓方積極評價兩國元首不久前在巴厘島舉行的雙邊會晤，認為這次會晤是雙方基於相互尊重與互惠開啟韓中合作新時代的里程碑。韓方願同中方共同落實好兩國元首重要共識，加強高層交往溝通，深化經貿合作，促進人文交流和民間交往，推動兩國關係不斷向更高水平發展。

雙方還就朝鮮半島局勢及共同關心的國際地區問題交換意見。

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責任編輯：連兆鋒