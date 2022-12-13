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中國中東買石油人民幣結算？金燦榮：還有很長的路要走

國情動向 11:37 2022/12/13

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中國國家主席習近平上周訪問沙特阿拉伯，提出願同海灣阿拉伯國家以人民幣結算油氣貿易，惟幾場峰會聲明並未提及此事。人民大學國際關係學院副院長金燦榮認為，中阿石油貿易用人民幣大量支付，牽涉很複雜的問題，還是有很長的路要走，這個議題也十分敏感，峰會聲明沒必要提及。「悄悄做就好。」

金燦榮表示，中國外交政策愈來愈關注戰略利益。「中國領導人這次訪問阿拉伯世界，如果要說甚麽有目的，我想經濟目的我們肯定不能排除，中國還是很重視發展的，我們當然不能裝清高，告訴他們不要錢，但是我覺得我們現在的整個對外政策已經愈來愈關注戰略利益了。」

他說，新中國成立到現在，從站起來到富起來再到強起來，三個階段裏，第二階段內外政策都以經濟建設為中心，所以出去就是穩定經濟關係。「現在我們處在強第三個階段，我們的外交目標是包括經濟，但是又超越經濟。」

對於人民幣結算議題，金燦榮提及，習近平訪問沙特期間，有一筆義烏的貿易就是用人民幣支付。「用人民幣買石油其實也已經有一點實踐了，不是完全空白。我個人猜測是，這個比例應該會加大一點，但可能不像我們期待那麽高。雙邊石油用人民幣大量支付，我覺得還是有很長的路要走，這裏面牽涉很複雜的東西。」

他解釋，中東國家最大的需求產品，並不是工業品，而是能保障他們自己的國家安全政治、戰略「產品」，這些普通國家是無法供給，這也是為甚麽能成就「美元石油」體系的原因，也是為甚麽沙特和中國能友好的基礎。

他稱，沙特如果要撬動或終結「美元石油」體系，那必須要有其他的資源或「產品」代替現有的保護措施，並且付出的代價小於現有的代價，中國現在有能力提供一部分，但目前無法取代，所以「大量支付」的路確實還有很長。

「如果海灣國家因為接受人民幣購買石油而受到美國懲罰，我們能提供甚麽樣的支持？我們目前海軍能支持的範圍只能達到東南亞，按照目前的速度，到達波斯灣還得5年以上時間。」

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責任編輯：連兆鋒

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