日本修訂安保戰略 擬列明中國為「空前最大戰略挑戰」

日本執政聯盟就修訂國家安全保障戰略等3份國防文件達成共識，將把中國定義為對國際秩序的空前最大戰略挑戰。駐日大使近日已就該問題表示強烈關切。

日本經濟新聞報道，執政聯盟自民黨及公明黨昨日（12日）達成共識，新版安保戰略將表明中國造成台灣有事的風險增高等國際局勢急遽變化，日本有必要因應，不能僅依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。另又提出打造可攻擊敵方導彈基地的「反擊能力」，這被視為自二戰後日本安保戰略的最大轉變。

對中國的定位上，現行安保戰略中的「戰略互惠關係」表述將被刪除，寫入構建「具有建設性的穩定關係」。防衛戰略部分內容上自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法，雙方同意採取折衷做法，保留「威脅」一調，但在文字上盡量淡化與中日關係的關連。

接下來，配合安保戰略的修訂，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的文件本周也將在內閣會議上決定。

中國駐日大使上周在一個政商界活動上稱，一些人公然鼓吹將中國定位為威脅或挑戰，中方對此強烈關切，日方應在歷史、台灣等重大原則問題上重信守諾，加強管控涉海及軍事安全等敏感問題。

責任編輯：陳建錫