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中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低

社會熱點 12:54 2022/12/13

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中國疾控中心今日（12日）發表文章，證實國內9個省已出現Omicron病毒分支BQ.1，並宣稱其致病力、致死率明顯減弱。該說法與央媒過往報道不太相同。

文章指，BQ.1是Omicron BA.5在傳播過程中變種產生的第6代亞分支，今年6月在尼日利亞首次發現，BQ.1及其衍生亞分支BQ.1.1分別在9月、10月開始在歐美和亞洲流行，在歐美的佔比正逐月升高。文章提到：「這些進化分支致病力明顯減弱，致重症和死亡比例明顯低於早期流行的變異毒株。

目前我國已在9個省份的本土病例中檢出BQ.1及其亞分支49例，但尚未廣泛流行，所致病例數較少，也未觀察到患者感染BQ.1後，臨床嚴重程度較其它變種株有所增加。我國現階段流行的毒株仍以BA.5的亞分支BA.5.2和BF.7為主。

文章又指，BQ.1雖然引起全球關注，但是目前未見任何國家報道BQ.1及其亞分支感染者的致病力增加，也無住院率和病死率增加的報導。近期日本的一項動物研究顯示，BQ.1.1的致病性可能與BA.5相同或更低。對一些國家出現傳播優勢亞分支BQ.1的傳聞，公眾不要相信未經證實的網絡報道。

但翻查央媒新華社及《人民日報》的報道，均曾提到BQ.1有更強致病性。前者上月報道BQ.1成為美國佔比最高毒株時指：「公共衛生專家表示，奧密克戎新亞型不斷湧現，比此前的毒株免疫逃逸能力更強，可能使一些抗體療法失效，導致重複感染率上升，尤其對免疫功能低下人群有較大風險。

後者上月也引述新研究指：「BQ.1具有高度傳染性，可能逃避此前感染或接種產生的抗體...BQ.1.1亞變種確診佔比的增長速度約為BA.5毒株的兩倍。

責任編輯：陳建錫

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