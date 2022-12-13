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電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍

社會熱點 13:17 2022/12/13

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內地民眾抗疫繼黃桃罐頭脫銷後，電解質水也出現銷售火熱的現象，甚至賣斷貨。其中，部分品牌的電解質水銷售額暴漲20倍。

據每日經濟新聞報道，百度指數顯示，12月5日至12月11日，電解質水的搜索指數整體同比陡增2711%。

報道稱，目前在淘寶、京東等電商平台上的寶礦力水特、外星人、元氣森林、農夫山泉等旗艦店搜索「電解質水」，大部分商品均顯示「採購中」「無貨」「補貨中」，僅少量還有現貨，電解質飲料沖劑粉末也受追捧。

有網友在社交媒體上發帖說，「前陣子搶菜，現在不光搶藥，還搶電解質水、檸檬、梨子」「打開外賣軟件，熱搜第一名粥，第二名黃桃罐頭，第三名電解質水」。還有網友表示，退燒藥、電解質水、黃桃罐頭都準備好了，現在就等生病了。

據澎湃新聞今日（13日）消息，元氣森林說，旗下外星人電解質水從12月10號開始出現斷貨，將動員全公司的力量保供，承諾不加價。

據元氣森林統計，外星人電解質水在電商平台的單周銷量按月漲超13倍。 12月7日至12月8日，到家平台的外星人電解質水銷售額暴漲20倍。

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官方預防指引提電解質水

此前，中國家衛健委發布的新冠肺炎診療方案（試行四版、第六版，第八版）和中國疾控中心發布的《新冠病毒感染的肺炎公眾預防指南：膳食營養臨時指南》中，有都提到「注意水、電解質平衡」或「適量補充含一定量電解質的飲用水」。

報道稱，電解質指的是體液中的無機鹽、蛋白質等以離子形態存在的物質，主要包括鉀離子、鈉離子、氯離子、鈣離子、鎂離子等。

責任編輯：李冰琪

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