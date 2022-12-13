  • 15°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地多地定谷針目標：到下月 80歲以上人群首劑接種率達90%

社會熱點 15:02 2022/12/13

分享：

分享：

內地放寬防疫後，加快推進老年人接種疫苗。內地多地制定谷針目標，今年年底或明年1月，80歲以上人群疫苗首劑接種率達到90%；60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強針接種率均達95%。

澎湃新聞報道， 河南葉縣疫情防控指揮部辦公室9日稱，要充分利用大數據手段，結合「敲門行動」上門核實，精準摸清60歲以上目標人群底數。

該通知明確，2023年1月底前，80歲以上人群新冠疫苗首劑接種率達到90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強針接種率均達到90%。60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強針接種率均達到95%。

電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍

上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控

北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍

內地多地定谷針目標：到下月 80歲以上人群首劑接種率達90%

內蒙古鄂爾多斯市表示，確保2023年1月20日前，全市80歲以上人群新冠病毒疫苗第一劑接種率達到90%；符合條件目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60-79歲符合條件目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。

青海玉樹州、四川宣漢縣和山西文水縣也都制定了相關目標。

早前國務院聯防聯控記者會介紹，截止11月28日，60歲以上接種首針人數和兩針接種人數分別占老年人口的90.68%和86.42%，80歲以上老年人接種首針人數和兩針人數分別占80歲以上人口的76.6%、65.8%。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
2022/12/12
北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控
2022/12/12
上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控
內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關
今日
內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關
秦剛料中國將再放寬防控 國際旅行更容易
今日
秦剛料中國將再放寬防控 國際旅行更容易
中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低
今日
中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低

你可能感興趣

北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
17:18 2022/12/12
北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控
21:06 2022/12/12
上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控
內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關
今日 09:54
內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關
大數據 中國 人口 疫苗 疫情

上一篇文章

國務院聯防聯控機制：老年人減少外出 盡快接種疫苗

下一篇文章

電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控
上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控
內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關
內地新通報病例減至7451宗 傳粵港下月「0+3」免檢疫通關
湖南農村少女3分鐘被同學掌摑33巴 多部門介入（有片）
湖南農村少女3分鐘被同學掌摑33巴 多部門介入（有片）
青島要申辦世界盃？業內人士：幾乎是不可能完成的任務
青島要申辦世界盃？業內人士：幾乎是不可能完成的任務
鍾南山：感染Omicron後 近八成人長時間內不會重複感染
鍾南山：感染Omicron後 近八成人長時間內不會重複感染
北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款