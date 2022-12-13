內地放寬防疫後，加快推進老年人接種疫苗。內地多地制定谷針目標，今年年底或明年1月，80歲以上人群疫苗首劑接種率達到90%；60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強針接種率均達95%。

澎湃新聞報道， 河南葉縣疫情防控指揮部辦公室9日稱，要充分利用大數據手段，結合「敲門行動」上門核實，精準摸清60歲以上目標人群底數。

該通知明確，2023年1月底前，80歲以上人群新冠疫苗首劑接種率達到90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強針接種率均達到90%。60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強針接種率均達到95%。

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▲ 內地多地定谷針目標：到下月 80歲以上人群首劑接種率達90%

內蒙古鄂爾多斯市表示，確保2023年1月20日前，全市80歲以上人群新冠病毒疫苗第一劑接種率達到90%；符合條件目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60-79歲符合條件目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。

青海玉樹州、四川宣漢縣和山西文水縣也都制定了相關目標。

早前國務院聯防聯控記者會介紹，截止11月28日，60歲以上接種首針人數和兩針接種人數分別占老年人口的90.68%和86.42%，80歲以上老年人接種首針人數和兩針人數分別占80歲以上人口的76.6%、65.8%。

責任編輯：李冰琪