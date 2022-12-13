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國務院聯防聯控機制：老年人減少外出 盡快接種疫苗

社會熱點 15:49 2022/12/13

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國務院聯防聯控機制今日（13日）召開新聞發佈會，強調老年人是特別需要保護的人群，希望老年朋友能夠減少外出。

北京醫院呼吸與危重症醫學科主任李燕明指，老年人預防是第一位的，接種疫苗以後可以明顯降低老年重症發生的機率。

李燕明表示，在現在的情況下，老年人不要去人群比較聚集的場所，如果一定要去儘量佩戴口罩，在整個過程當中避免接觸外界的環境，回來要洗手。另外要加強通風，特別是北方地區天氣比較寒冷，要注意老年朋友的保暖問題。

她還提醒，老年人往往會有基礎疾病，不能因為害怕、不能去醫院就停藥，可以通過各種途徑，讓親戚朋友購藥。老年朋友最近一段時間需要規律生活，不要太過緊張，有規律的睡眠，保證影響，不要暴飲暴食，儘可能減少煙酒接觸。家人最近可以減少對老年人的探望，減少老年人與病毒接觸的機會。如果是共同居住的人感染新冠病毒，儘可能減少老年人接觸病毒的機會，如果條件允許，把老年人放到另外一個居所，如果條件不允許，我們需要有一個獨立的房間，關好門，注意通風。加強消毒，特別是公共暴露的環境，衛生間、門把手、水龍頭，患者接觸以後一定要清潔消毒。另外要關注老年人的情況變化，如果出現問題早期識別，早期診斷。

另外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，疫苗起到保護作用確實需要一段時間。一般疫苗接種以後，能夠產生抗體需要1-2周，但是如果要產生比較高程度的抗體，全程免疫大概在4周左右。有的時候需要開展加強免疫，產生抗體的時間更快、更短，產生的水平更高。

王華慶提及，這進一步提示着沒有完成疫苗接種的老年人要儘快接種疫苗，沒有完成加強的要儘快加強，這樣才能起到更好的保護作用。

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責任編輯：袁瑋婧

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