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社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右

經濟脈搏 16:12 2022/12/13

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《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》（以下簡稱「藍皮書」）今日（13日）發布，預計2023年中國經濟增長5.1%左右，呈現進一步復甦態勢。預計2023年物價總體保持溫和上漲，CPI漲幅擴大，PPI漲幅收窄，CPI和PPI分別上漲2.8%和1.2%左右。

藍皮書稱， 展望未來，中國潛在經濟增長率依然維持在中高速水平；數字經濟、智能製造、綠色低碳、生物醫藥等產業迅速發展，產業結構持續優化，新經濟增長動能不斷增強；社會穩定，疫情防控措施不斷完善。

藍皮書還指出，應穩定預期提振市場主體信心，著力擴大民間投資和居民消費。優化民營企業發展環境，依法維護民營企業產權和企業家權益，促進民營經濟發展壯大，支持中小微企業發展，提振市場主體信心。

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高盛：中國重啟開放的道路將崎嶇不平

稅收方面，進一步發揮減稅降費和普惠型信貸措施對中小微企業的扶持作用，嚴格規範政府非稅收入制度，優化營商環境，提升政府專項債支出效率，增強政府投資對民間投資的帶動作用，有效激發投資對優化供給結構的關鍵作用。

房地產方面，充分發揮宏觀政策對穩定資產價格的重要作用，關注企業資產負債表健康程度，防範房地產行業超預期下行和金融資產價格快速下跌對企業資產負債表產生的負向衝擊，避免企業資產負債表受損和信心不足導致的信貸萎縮從而拖累經濟增長。

居民消費及收入方面，要穩定居民收入預期，著力推動居民消費增長。加大力度保障就業崗位，建立居民對未來收入水平的穩定預期，從而緩解預防性儲蓄動機擠壓消費支出；努力保障餐飲、旅遊等線下消費行業經營活動的可持續性，更大限度釋放居民的消費需求，穩固內需對經濟恢復的積極作用。

藍皮書由中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所與社會科學文獻出版社共同發布。

責任編輯：李冰琪

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