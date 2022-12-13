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北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒

社會熱點 17:25 2022/12/13

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北京各大醫院迫滿發燒病人，醫療資源及人手嚴重短缺，當局傳已下令無徵狀、輕症的醫護繼續上班。一名大醫院的護士透露，身邊同事每個都燒到39度。

內媒報道，各地檢出陽性的醫護急升，嚴防死守近3年的「院感」（不爆院內感染）紅線已被突破，「盡量不死人、保住住院部」已成為一些醫院的首要目標。在北京，Omicron近兩周內已迅速撕開了眾多醫院的防線。盛傳當地政府上周召開會議，明確醫護不再做核酸，無徵狀者繼續工作，保證80%人手上班。

當地一間三級醫院（可向跨省市及全國提供醫療服務的大醫院）上月底出現名醫護陽性，僅一周，院內各個科室，從醫生到清潔工都有人感染。該院護士長萬玲（化名）透露：「目前科里感染的同事症狀都較重，幾乎個個高燒39度、渾身酸痛，沒有無徵狀的。帶病堅持上崗，萬一出了醫療差錯，也會很麻煩。」

另一名大醫院的醫生也透露：「醫院現在的首要任務是保證不能停工，所以，醫護只要沒徵狀，能上班就上班。」

「疫情風暴來的太快，醫護人員被感染的不在少數。」中疾控前首席科學家曾光在最新的專訪中透露：「在病人大量增加的情況下，北京市及時出台了緊急應對措施，醫護人員中無徵狀感染、輕徵患者堅持上崗，如同戰爭時期『輕傷不下火線』。只有這樣，才能保障發熱門診24小時運行。」

過去一日，北京報稱的確診和感染人數為1027人。

責任編輯：陳建錫

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