輝瑞新冠特效藥Paxlovid內地網售放開 每盒2980元

內地多地染疾人數急增，內地線上醫藥平台1藥網顯示，已開始預售新冠口服抗病毒藥物Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片），定價為2980元/盒。（人民幣）

頁面信息顯示，下單後24小時內能夠發貨。購買該藥物需要填寫身份信息，並上傳實體醫療機構出具的用藥憑證等。

國家藥監局2月應急條件批準了該口服新冠抗病毒藥進口註冊。內媒3月報道稱，該藥物已經進入至少8個省份用於臨床一線。

責任編輯：李冰琪