輝瑞新冠特效藥Paxlovid內地網售放開 每盒2980元 社會熱點 17:33 2022/12/13 分享： 分享： 內地多地染疾人數急增，內地線上醫藥平台1藥網顯示，已開始預售新冠口服抗病毒藥物Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片），定價為2980元/盒。（人民幣） 頁面信息顯示，下單後24小時內能夠發貨。購買該藥物需要填寫身份信息，並上傳實體醫療機構出具的用藥憑證等。 國家藥監局2月應急條件批準了該口服新冠抗病毒藥進口註冊。內媒3月報道稱，該藥物已經進入至少8個省份用於臨床一線。 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控 2022/12/12 上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控 中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低 今日 中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低 電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍 今日 電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍 內地多地定谷針目標：到下月 80歲以上人群首劑接種率達90% 今日 內地多地定谷針目標：到下月 80歲以上人群首劑接種率達90% 北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒 今日 北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒 你可能感興趣 上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控 21:06 2022/12/12 上海疫情風險區清零 全市實施常態化防控 中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低 今日 12:54 中疾控證9省出現Omicron分支BQ.1 宣稱致病性更低 電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍 今日 13:17 電解質水內地電商平台賣斷貨 部分銷售額暴漲20倍 網購平台 輝瑞 醫療機構 人民幣