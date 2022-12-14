【中印衝突】西部戰區證實：印軍越線 中方有力處置

中國印度據報上周再爆邊境衝突，是2020年6月以來首次。解放軍西部戰區證實，印軍上周五（9日）在中印邊境東線，越線攔阻中方邊防部隊，中方部隊予以專業規範有力應對處置。西部戰區指出，事發位於實控線中方一側西藏東章地區。這意味並非早前消息所稱的藏南地區，即印方實控的「阿魯納恰爾邦」

西部戰區新聞發言人龍紹華大校周三（13日）稱，12月9日，西部戰區邊防部隊，位於中印邊境東段東章地區實控線中方一側組織例行巡邏，遭到印軍非法越線攔阻，我應對處置專業規範有力，穩控現地局勢。

龍紹華表示，中印雙方目前已脫離接觸，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境和平與安寧。

印度軍方日前稱，印中兩軍上周五在「阿魯納恰爾邦」邊境衝突。印度傳媒稱印方至少6人受傷。

中國外交部表示，中印目前邊境局勢總體平穩，雙方一直通過外交和軍事渠道就涉邊問題保持暢通的溝通，希望印方同中方相向而行，認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守雙方簽署的有關協議協定精神，共同維護中印邊境地區的和平安寧。

中印藏南邊境據報流血衝突 印度軍隊至少6傷

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責任編輯：連兆鋒