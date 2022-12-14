國產新冠口服藥阿茲夫定內地開始處方 330人民幣一瓶

內地開始線上問診處方兩款新冠口服藥，除了輝瑞的奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（PAXLOVID），還有國產新冠口服藥阿茲夫定。阿茲夫定售價為330元人民幣一瓶，比2980元一盒的PAXLOVID便宜9成。

界面新聞報道，多個互聯網平台周二（13日）已開始、或即將放開銷售PAXLOVID 、阿茲夫定兩款新冠口服藥。

有醫療機構的新冠咨詢門診，已開始線上處方PAXLOVID，患者上傳需要核酸或抗原陽性證明後才可開具處方，定價為每盒2980元，未接入醫保。

國產的阿茲夫定由河南真實生物科技公司開發，上海復星醫藥為獨家商業化合作方。復星醫藥確認，阿茲夫定也已開放線上處方，阿茲夫定會先在方舟健客APP和京東健康發熱門診上實現線上處方，開具處方同樣需要持有核酸檢測陽性或者抗原檢測陽性作為依據，售價為330元一瓶，一瓶35片。

河南真實生物科技一名負責人稱：「12月12日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組發布《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》，明確醫療機構可在線開具治療新冠肺炎相關癥狀的處方，鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。」

該負責人表示，首個國產抗新冠病毒口服藥阿茲夫定療效顯著，阿茲夫定臨床療效獲得權威專家積極肯定。

輝瑞新冠特效藥Paxlovid內地網售放開 每盒2980元

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責任編輯：連兆鋒