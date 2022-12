世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難

世界衛生組織(WTO)指,隨著中國決定與病毒共存(allows people to live with the virus),其正面臨一段非常艱難時期。WTO已多次提醒,不要太易和太快封控,因為要退出是非常困難的事。

WTO發言人哈里斯在瑞士日內瓦的新聞發佈會上稱,對任何國家來說,從一個非常、非常嚴格的控制環境中走出來,總是非常困難的。她提到,挑戰之一是如何確保有足夠比例民眾接種疫苗,並讓醫院做好準備,應付感染新冠或其他疾病的病人湧入。很多事必須落實到位,以維持這種過渡。

我們以前總是說,不要太輕易、太迅速地進入封鎖狀態,因為要退出來真的非常、非常困難。("We've always said before: don't go into lockdown too easily and too quickly because it's really, really hard to come out.)