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世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難

國情動向 10:26 2022/12/14

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世界衛生組織（WTO）指，隨著中國決定與病毒共存（allows people to live with the virus），其正面臨一段非常艱難時期。WTO已多次提醒，不要太易和太快封控，因為要退出是非常困難的事。

WTO發言人哈里斯在瑞士日內瓦的新聞發佈會上稱，對任何國家來說，從一個非常、非常嚴格的控制環境中走出來，總是非常困難的。她提到，挑戰之一是如何確保有足夠比例民眾接種疫苗，並讓醫院做好準備，應付感染新冠或其他疾病的病人湧入。很多事必須落實到位，以維持這種過渡。

我們以前總是說，不要太輕易、太迅速地進入封鎖狀態，因為要退出來真的非常、非常困難。（"We've always said before: don't go into lockdown too easily and too quickly because it's really, really hard to come out.）

路透社指，WTO通常不對個別國家私政策發表評論， 盡管總幹事譚德塞今年5月時確實說過，中國的防控政策是不可持續的。

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責任編輯：陳建錫

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