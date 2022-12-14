亞開行降中國今明兩年經濟增長預測 IMF稱極有可能下調

亞洲開發銀行下調今明兩年中國經濟增長預測，預計今年和明年分別增長3.0%和4.3%。國際貨幣基金組織（IMF）也稱極有可能因新冠病例激增而下調中國經濟預測。

亞洲開發銀行下調今明兩年亞洲發展中經濟體的增長預測，因該地區面臨俄烏衝突、中國防疫政策和全球經濟放緩這些持續不利因素的衝擊。

亞開行在其亞洲發展展望報告的補充報告中預計，中國的增長可能會比之前預期要慢，今年和明年分別增長3.0%和4.3%，低於此前預測的3.3%和4.5%。

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該行認為，中國的經濟活動仍然受到零星的新冠疫情爆發、動態清零政策以及房地產市場持續疲軟的影響。

亞開行料2022年亞洲發展中經濟體的增長率將放緩至4.2%，略低於9月時預測的4.3%，為第五次下調該展望。明年預計增長4.6%，遠低於此前預測的4.9%。這些經濟體中也包括中國和印度。報告指，亞洲發展中經濟體的復甦有望繼續，但會失去動力。

亞開行還警告稱，由於俄烏衝突可能使大宗商品價格再次飆升、刺激全球通脹並引發進一步的貨幣緊縮，因此增長前景面臨的風險依然存在。

法新社報道，IMF總裁喬治艾娃稱，由於鬆綁防疫限制導致染疫人數激增以及帶來暫時性挑戰，中國今明兩年經濟成長「極有可能」放緩。

責任編輯：李冰琪