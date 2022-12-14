  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞開行降中國今明兩年經濟增長預測 IMF稱極有可能下調

經濟脈搏 10:48 2022/12/14

分享：

分享：

亞洲開發銀行下調今明兩年中國經濟增長預測，預計今年和明年分別增長3.0%和4.3%。國際貨幣基金組織（IMF）也稱極有可能因新冠病例激增而下調中國經濟預測。

亞洲開發銀行下調今明兩年亞洲發展中經濟體的增長預測，因該地區面臨俄烏衝突、中國防疫政策和全球經濟放緩這些持續不利因素的衝擊。

亞開行在其亞洲發展展望報告的補充報告中預計，中國的增長可能會比之前預期要慢，今年和明年分別增長3.0%和4.3%，低於此前預測的3.3%和4.5%。

社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右

高盛：中國重啟開放的道路將崎嶇不平

該行認為，中國的經濟活動仍然受到零星的新冠疫情爆發、動態清零政策以及房地產市場持續疲軟的影響。

亞開行料2022年亞洲發展中經濟體的增長率將放緩至4.2%，略低於9月時預測的4.3%，為第五次下調該展望。明年預計增長4.6%，遠低於此前預測的4.9%。這些經濟體中也包括中國和印度。報告指，亞洲發展中經濟體的復甦有望繼續，但會失去動力。

亞開行還警告稱，由於俄烏衝突可能使大宗商品價格再次飆升、刺激全球通脹並引發進一步的貨幣緊縮，因此增長前景面臨的風險依然存在。

法新社報道，IMF總裁喬治艾娃稱，由於鬆綁防疫限制導致染疫人數激增以及帶來暫時性挑戰，中國今明兩年經濟成長「極有可能」放緩。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按周升4.9% 廣州勁增96.8%
2022/12/12
【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按周升4.9% 廣州勁增96.8%
社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右
2022/12/13
社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右
彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
2022/12/13
彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
內地報稱增2249宗確診 無徵狀感染人數不再公布
今日
內地報稱增2249宗確診 無徵狀感染人數不再公布
世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難
今日
世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難

你可能感興趣

【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按周升4.9% 廣州勁增96.8%
17:02 2022/12/12
【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按周升4.9% 廣州勁增96.8%
社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右
16:12 2022/12/13
社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右
彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
18:15 2022/12/13
彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
中國市場 大行報告 防疫措施 疫情 經濟 國際貨幣基金組織 銀行 中國 亞洲

下一篇文章

彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
彭博：中央經濟工作會議因疫情延期
社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右
社科院發布《藍皮書》 料明年內地經濟增長5.1%左右
【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按周升4.9% 廣州勁增96.8%
【中國樓市】防疫放寬新房銷售面積按周升4.9% 廣州勁增96.8%
福士汽車選下Skoda將退出中國？Skoda：暫未調整戰略
福士汽車選下Skoda將退出中國？Skoda：暫未調整戰略
取消「行程卡」帶動出行意願 春運機票預訂單日升8.5倍
取消「行程卡」帶動出行意願 春運機票預訂單日升8.5倍
高盛：中國重啟開放的道路將崎嶇不平
高盛：中國重啟開放的道路將崎嶇不平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款