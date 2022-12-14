內地調整防疫陣痛期 專家：感染高峰一個多月內到

內地大幅調整防疫政策，世衛形容終決定與病毒「共存」。內地正經歷防疫調整陣痛期，各地都發生大規模傳播、醫療資源擠兌、醫護帶病上崗等情況。但鑑於Omicron變種毒株致病性、無徵狀有所降低，內地多位專家研判，這一波疫情或在一個多月內達到感染高峰。

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟表示，疫情高峰是指每日發病人數在整個疫情流行期間達到峰值，從新加坡、香港、台灣、日本的流行數據來看，放寬防疫措施後，疫情可能會在1個多月內達到高峰。

她稱，影響達峰的時間，主要受病毒傳染力、防控措施、人群易感性三大因素影響。面對高傳播力的Omicron，可以通過戴口罩、勤洗手、保持社交距離等方式，降低人群中病毒實際的傳播速度，盡量避免短期內大量感染者同時出現，減少對醫療系統的壓力。

上海復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊在「華山感染」公眾號發表文章呼籲，新冠疫情正在進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。

在近期華山醫院疫情防控工作會議上，張文宏指出，本次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體度過這次疫情，可能需要3到6個月時間。這個月是比較辛苦的一個月，對老人的保護相當關鍵。

張文宏建議，子女去看望老年人時要佩戴好N95口罩；老年人這段時間內不要去跳廣場舞、搓麻將、聚集聊天；醫院也要對80歲以上老年病人重點關注，幫助老年人群盡可能安全度過高峰期。

此外，復旦大學附屬中山醫院重癥醫學科主任鐘明，以及中國工程院院士鐘南山團隊成員、廣州呼吸健康研究院副院長楊子峰亦預期，這波疫情會在一個月內或明年1月中上旬出現感染峰值。

但鐘明提醒，這波疫情之後何時才能結束，就會比較複雜。楊子峰則預測，隨著採取一系列非藥物干預措施，疫情在3月中上旬會進入平穩階段。

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責任編輯：連兆鋒