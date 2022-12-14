  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地調整防疫陣痛期 專家：感染高峰一個多月內到

國情動向 10:54 2022/12/14

分享：

分享：

內地大幅調整防疫政策，世衛形容終決定與病毒「共存」。內地正經歷防疫調整陣痛期，各地都發生大規模傳播、醫療資源擠兌、醫護帶病上崗等情況。但鑑於Omicron變種毒株致病性、無徵狀有所降低，內地多位專家研判，這一波疫情或在一個多月內達到感染高峰。

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟表示，疫情高峰是指每日發病人數在整個疫情流行期間達到峰值，從新加坡、香港、台灣、日本的流行數據來看，放寬防疫措施後，疫情可能會在1個多月內達到高峰。

她稱，影響達峰的時間，主要受病毒傳染力、防控措施、人群易感性三大因素影響。面對高傳播力的Omicron，可以通過戴口罩、勤洗手、保持社交距離等方式，降低人群中病毒實際的傳播速度，盡量避免短期內大量感染者同時出現，減少對醫療系統的壓力。

上海復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊在「華山感染」公眾號發表文章呼籲，新冠疫情正在進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。

在近期華山醫院疫情防控工作會議上，張文宏指出，本次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體度過這次疫情，可能需要3到6個月時間。這個月是比較辛苦的一個月，對老人的保護相當關鍵。

張文宏建議，子女去看望老年人時要佩戴好N95口罩；老年人這段時間內不要去跳廣場舞、搓麻將、聚集聊天；醫院也要對80歲以上老年病人重點關注，幫助老年人群盡可能安全度過高峰期。

此外，復旦大學附屬中山醫院重癥醫學科主任鐘明，以及中國工程院院士鐘南山團隊成員、廣州呼吸健康研究院副院長楊子峰亦預期，這波疫情會在一個月內或明年1月中上旬出現感染峰值。

但鐘明提醒，這波疫情之後何時才能結束，就會比較複雜。楊子峰則預測，隨著採取一系列非藥物干預措施，疫情在3月中上旬會進入平穩階段。

世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難

國產新冠口服藥阿茲夫定內地開始處方 330人民幣一瓶

亞開行降中國今明兩年經濟增長預測 IMF稱極有可能下調

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 中國 防疫措施

下一篇文章

世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

秦剛料中國將再放寬防控 國際旅行更容易
秦剛料中國將再放寬防控 國際旅行更容易
中國中東買石油人民幣結算？金燦榮：還有很長的路要走
中國中東買石油人民幣結算？金燦榮：還有很長的路要走
日本宣布配合美國 限制向中國出口芯片相關產品
日本宣布配合美國 限制向中國出口芯片相關產品
中印藏南邊境據報流血衝突 印度軍隊至少6傷
中印藏南邊境據報流血衝突 印度軍隊至少6傷
中國擬斥資1萬億人民幣扶持芯片產業
中國擬斥資1萬億人民幣扶持芯片產業
王毅晤南韓外長談芯片：美國法案損韓 是國際規則破壞者
王毅晤南韓外長談芯片：美國法案損韓 是國際規則破壞者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款