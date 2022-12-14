瘋傳飲白酒殺死新冠病毒 官方闢謠：只會生cancer

防控放寬令許多民眾措手不及，黃桃等傳可防感染的食品瞬間搶斷市後，坊間又傳出白酒可殺死病毒。官方今日（14日）緊急闢謠，稱只會增加患癌風險。

內地網上近日流傳，新冠病毒對酒精較為敏感，即使較低濃度甚至半稀釋的酒精，亦能有效地殺死病毒。國內酒精濃度50%以上的白酒，完全可作消殺用途。

上海網信辦轄下的「 上海網絡闢謠」發表文章指， 新冠肺炎是呼吸系統疾病，喝下去的酒精（乙醇）進入的是消化系統，酒精被人體攝入後主要在胃腸道中快速擴散並被吸收，90%隨血液流動到全身並在肝臟中完成主要的代謝，僅2%至10%通過尿液和呼吸等排出，而擴散至口腔或食管中的乙醇佔比極低。

簡單來說，喝下去的酒精在身體中很難接觸到新冠病毒，或只有極少量酒精能與病毒接觸，所以喝酒能預防新冠肺炎是無稽之談，反而喝多了還會致癌。

文章又指，酒精對身體的損害是全面的、系統性的、不可逆的，世界衛生組織（WHO）早已把酒精列為一類致癌物。它會導致7種癌症：乳腺癌、結腸癌、肝癌、食道癌、直腸癌、喉癌和口咽癌。研究人員認為，酒精對不同程度的飲酒者均有影響，建議停止飲酒。

責任編輯：陳建錫