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WSJ：內地放寬防疫後 經濟復甦有望加快但民眾防疫更嚴

社會熱點 12:00 2022/12/14

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內地放寬防疫後，經濟學家紛紛開始預測中國經濟復甦速度將快於此前預期；但在北京等地，民眾表示，街上的人更少了，戴口罩的人更多了。

華爾街日報發文《中國放棄動態清零，有人歡喜有人愁》稱，經過三年努力遏制新冠疫情後，中國終於開始放鬆嚴格的動態清零政策。不過，許多人並沒有歡欣慶祝，而是閉門不出，削減開支，避開公共場所，準備迎接新冠浪潮的來襲。

有經濟學家表示，目前這種情況意味著，在重新開放的好處明年完全顯現之前，中國經濟可能會進一步疲軟。如果不算2020年新冠疫情暴發的第一年，中國經濟已在經歷30多年來最嚴重的低迷。

北京市民：街上的人達三年最少 戴口罩的人卻是三年來最多

在北京，新冠病例數量正在急劇上升，市民閉門不出並囤積藥品。居住在北京海淀區的一位市民表示，自周日（11日）以來一直未出過小區，當日她的丈夫新冠檢測檢出了陽性。她還說，現在街上的人比過去三年任何時候都少，戶外戴口罩的人比過去三年任何時候都多，新冠病毒再也防不住了。

WSJ：內地放寬防疫後 經濟復甦有望加快但民眾防疫更嚴

放寬防疫後，許多經濟學家開始預測經濟復甦速度將快於此前預期，因為消費支出和旅遊的回溫將有助於抵消中國經濟其他領域的疲軟。

但問題在於，由於國內只有極少數人感染過新冠，中國仍須挺過預期中的感染浪潮以及由此可能造成的經濟損失，包括投資延遲、消費者不願冒險進入餐館和其他公共場所等。

聖誕臨近，北京購物中心裏卻空無一人，一些底商已經關門停業。一家護膚品店的店主說，儘管放寬了防疫措施，店內銷售卻變得更差，單日銷售額較正常水平低80%。

責任編輯：李冰琪

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