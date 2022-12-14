內地經濟學者：穩增長首要任務是激發民營經濟活力

內地放寬防疫後，市場關注穩經濟增長的動向。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，穩增長、保增長將會是中國未來若干年的一項重任；他呼籲，首先要保護激發民營經濟的積極性。

李稻葵在新浪財經2022年會暨第十五屆金麒麟論壇上演講指出，應該堅定信心，中國經濟確實有巨大增長潛力，因為內地的儲蓄率仍然是全球主要大經濟體裡面最高的；雖然人口下降，但人力資源在上升，平均受教育水準、健康水準還在提高；中國市場規模巨大，全球最大的消費市場，而且具有全球最完備的工業體系。

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李稻葵：微觀要搞活、宏觀要調整、國際上要穩住

他呼籲要「三箭齊發」，推出一攬子穩增長的措施。至於如何「三箭齊發」？李稻葵稱，首先微觀要放活，要保護激發民營經濟的積極性。

他解釋，民營經濟的積極性不僅保護還要提升，民營經濟創造了最多就業崗位，納稅也是最多的。所以，民營經濟的活力不恢復、不放活，內地經濟增長速度就很難恢復。他說。同時要重新給地方注入活力，地方政府的發展積極性一定要調動起來。

其次，李稻葵稱，宏觀要調整，要防止在宏觀政策方面過分地僵化，不夠靈活。地方債必須要調整，應該把相當一部分的地方債通過某一個機制轉為中央政府的債。

最後，國際上要穩住。李稻葵稱，微觀要搞活、宏觀要調整、國際上要穩住，這三箭齊發如果能夠貫徹好，相信中國經濟未來的五年會有一個非常好的新的開局。

責任編輯：李冰琪