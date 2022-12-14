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中印邊境衝突 官媒旗下「牛彈琴」：守信是和平安寧前提

國情動向 13:54 2022/12/14

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中國印度據報上周再爆邊境衝突，是2020年6月以來首次。新華社旗下自媒體「牛彈琴」表示，不能漠視印度的「小動作」與這個國家，呼籲印度要清醒一點，不要成為西方對付中國的籌碼，而守信是和平安寧的所有前提。

在外媒報道相關訊息後，共軍西部戰區新聞發言人龍紹華發布談話，此前中國外交部發言人汪文斌也做出簡短回應。「牛彈琴」指出，兩段話講清了事實，也表明了態度，印方「非法越線阻攔」的事情，以前也多次發生過，但也承認，中印邊境線沒有正式劃定，雙方對實際控制線有不同理解。

官媒提三點看法 稱不能漠視印度的

「牛彈琴」據此提出三點看法，第一，不能漠視印度的「小動作」，稱印度隔一段時間，就會弄出一些小動作，然後大肆宣揚炒作。在一些國際問題上，印度有時不惜違背協議和承諾，而這就是印度這個國家總讓人無法完全信任的一個重要原因。呼籲印方要與中方相向而行，維護邊境地區和平安寧是雙方共同的責任。

【中印衝突】西部戰區證實：印軍越線 中方有力處置

中印藏南邊境據報流血衝突 印度軍隊至少6傷

「牛彈琴」再說，第二，不能漠視印度這個國家。如果盤點未來的世界大國，從資源稟賦和發展潛力看，最可能的只有美國、中國和印度等三國。其他如日本、俄羅斯、德國、英國、法國等，更可能是第二流大國。哪怕是俄羅斯，從國土、資源、軍事等各個方面講，都是數一數二的大國，但是經濟和人口上，俄羅斯已經雄風不再。發展是硬道理，不能因為喜歡或不喜歡，就漠視了印度的發展和潛力。

「牛彈琴」指出，第三，印度確實也要更清醒一點。清醒中國捍衛國家主權的堅定意志，清醒怎樣才最符合印度的國家利益。文章指出，印度有很大的發展潛力，應該很快就將超過中國，成為世界第一人口大國。但在對華態度上，印度總讓人感覺有點「瑜亮情結」，而印度要清楚，對中國來說，印度根本不是敵人，反而可以是朋友。

「牛彈琴」最後指出，印度既然自認為是大國，肯定也不希望成為西方的棋子。所以，這一次邊境事件，印度雖然主動找事，但後續還算冷靜，雙方迅速脫離接觸，然後保持溝通。當然，和平安寧的所有前提，「印度，第一你要守信啊，第二確實要嚴格管控約束住你的一線部隊」。

責任編輯：李冰琪

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