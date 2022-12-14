內地37歲前球員染疫致基礎病惡化去世 官方公布無死亡病例

多家內媒報道，前中超球員王若吉染疫致糖尿病惡化死亡，年僅37歲。然而官方今日公布並無新增死亡病例，前《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博質疑質疑衛健委通報的死亡病例太零星。

據人民體育微博引述媒體報道，前瀋陽金德隊球員王若吉因感染新冠病毒引發基礎性疾病惡化不幸於周一（12日）去世。一名媒體人趙震稱，王若吉患有的基礎性疾病是糖尿病。

網傳一張聊天截圖顯示，有知情人士證實了王若吉的死訊，還提及感染新冠病毒「並沒有那麼可怕，但也沒有感冒那麼簡單」。

國家衛健委近兩日公開的疫情數據中，沒有新增本土死亡個案。

王若吉球員生涯先後在中超和中甲球隊效力，2004至2007年效力瀋陽金德，共出賽46場踢進3球；後來自由轉會瀋陽東進，2010年因傷退役，之後在瀋陽從事青訓教練。

胡錫進日前在微博發文，說應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了，「說實話，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著，如果不報了，大家也能理解，因為很多地方不再測核酸。」

他還質疑衛健委通報的死亡病例太零星，並說迄今死亡病例非常少，這可信嗎？現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上來了，衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真。

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責任編輯：袁瑋婧