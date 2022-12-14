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內地接種首針疫苗人數佔總人口92.73% 兩針90.37%

社會熱點 15:56 2022/12/14

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國務院聯防聯控機制記者會今日（14日）繼續召開，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛介紹，截至12月13日，全國接種總人數達13億722.2萬，已完成兩針接種12億7401.8萬人，首針接種人數和兩針接種人數分別占全國總人口的92.73%和90.37%。

老年人接種方面，60歲以上老年人接種首針人數為2億4021.9萬人，完成兩針接種2億2864.4萬人，首針人數和兩針接種人數分別占老年人口的91.0%和86.6%。接種第三針人數為1億8417.9萬人。

世衛稱中國決定與病毒共存 形勢非常艱難

內地開放長者及高風險人士接種第4針

其中80歲以上老年人接種首針人口數為2773萬人，完成兩針接種2375.7萬人，首針人數和兩針接種人數分別占老年人口的77.5%和66.4%，完成第三針接種1515.3萬人。

對於近日多地出現的購藥難和就醫難問題，工信部消費品工業司副司長周健介紹，總體看，內地新冠治療藥物產能，能夠滿足患者用藥需求。隨著近期患者數量增加，用藥需求激增，部分地區、部分品種出現了緊缺。工信部將加大重點藥物市場供給，引導合理有序精準投放，努力緩解買藥難問題。

發熱門診平均就診時間縮至40分鐘以內

國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，據統計，截止到12月14日的12時，全國二級以上醫院開設發熱門診超過了1.4萬個，基層醫療衛生機構設置發熱門診或者發熱診室超過了3.3萬個。

多地發熱門診進一步簡化流程提速，她指，據不完全統計，現在發熱門診的平均就診時間已經從超過4個小時，縮短到40分鐘以內。

責任編輯：李冰琪

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