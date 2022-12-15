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內地醫院迫爆「一人劈開三個都不夠用」醫護述忙碌慘況

社會熱點 10:04 2022/12/15

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內地大幅放開防疫限制，官媒坦言「絕大多數傳染病是與人類長期共存」，多地正在經歷感染人數急增、醫療系統擠兌等陣痛，基層社區醫療機構面臨巨大壓力，不少醫護人員更不得不「輕傷不下火線」，帶病堅守崗位。廣州有醫生更直言：「一個人劈成三個人都不夠用。」

內地經歷長期防控後，現在不少抗原快測陽性患者初期難免會有慌恐情緒，使醫院的電話頻繁被「打爆」。《北京青年報》報道，廣州市越秀區的一位社區醫生說，他不僅要負責「追陽」的任務，還承擔著接種疫苗、特殊病人監測等工作，「有時候覺得，一個人劈成三個人都不夠用。」

面對新的變化，社區醫生們也在嘗試各種方法來應對，廣州市黃埔區社區醫生鄧天在接聽陽性者電話時直言：「感染也不用擔心，該吃飯吃飯。」他甚至勸說來電者不要隨意去測抗原：「不要去天天測抗原，這個病毒現在都沒甚麽致病力了，你感染也無所謂，聽明白了嗎？」

方艙醫院陸續取消，治療壓力轉移到基層社區醫院。鄧天說：「政策調整以後，我們基層的工作壓力越來越大。」他感受到的首要問題就是居民比較恐慌，他的手機24小時不間斷地接到抗原陽性的居民電話，即使沒有癥狀大家也想求助社區醫院，大部分電話打來都要求做單管核酸，總想證明自己還是「陰性」。

對於一般陽性居家患者，出現發燒等癥狀，社區醫生們會建議居家先服用退燒藥，真正讓社區醫生們緊張的還是一些「特殊人群」就醫的情況。在幫助急需就醫的病例對接醫院未果的情況下，社區醫院就會做主，直接開車將病人送到了最近的定點醫院。

廣州海珠區社區醫生杜鵑，專門負責轄區內陽性居家人員中的「特殊人群」，據她介紹，在江海街道包括老人、孩子、孕婦以及需要做透析的陽性「特殊人群」，加起來有300人左右。

按照輕重緩急的程度，杜鵑醫生以三天一次至一天一次的頻率上門問診這些特殊病患，忙的時候一天要上門十幾戶，這些患者出現危及生命的癥狀時，比如冠心病、腦血管疾病、突然嘔吐，昏迷不醒……杜娟的職責是對他們及時搶救並協助患者家屬撥打120，情況嚴重的，社區醫院會聯繫衛健委開辟綠色就醫通道。

但目前打通120緊急電話並不容易。杜娟試過在6點半左右接到一個病例電話，她到場後為暈倒的老人的吊鹽水，同事開始呼叫120，但打過去一直佔線，一直等到8點，120救護車才趕到。「特別難呼叫。」

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