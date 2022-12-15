內地11月零售、工業及固投數據全線遜預期

國家統計局公布11月 國民經濟數據， 社會消費品零售總額按年跌5.9%，規模以上工業增加值增2.2%，前11個月城鎮固定資產投資增5.3%，三項數據均較上一個月下跌或回落，同時差過市場預期。其中，零售總額、工業增長大幅較預期差，前者跌幅創6個月來最大，後者與固投的增速齊創年內新低。

官方稱，當月 國民經濟頂住國內外多重超預期壓力，保持恢復態勢，總體運行在合理區間。 但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。 下階段要著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，紮實落實穩經濟各項政策措施，著力穩增長、穩就業、穩物價，推動經濟整體好轉。

今值｜ 預期｜ 前值

零售｜-5.9%｜-3.7%｜-0.5%

工業｜2.2% ｜3.6% ｜5.0%

固投｜5.3% ｜5.6% ｜5.8%

疫情波及全國，消費明顯承壓

國統局官員指， 疫情波及多數省份，居民出行減少、消費場景受限， 消費市場明顯承壓，非必需類商品和聚集型消費受明顯衝擊。當月 社會消費品零售總額38,615億元（人民幣，下同），按年下跌5.9%，按月增長0.15%。其中，商品零售34,180億元，按年下跌5.6%；餐飲收入4,435億元，下跌8.4%。

但線上消費較快增長，基本生活類商品零售增勢較好，部分升級類消費好於整體，超市和便利店等零售業態平穩增長。 市場銷售承壓主要是受疫情短期衝擊影響， 隨著疫情防控措施不斷優化， 擴內需促消費系列政策逐步見效 ， 消費市場發展韌性持續顯現，居民消費需求將不斷釋放，市場銷售有望穩步恢復 。

工業總體穩定，新動能顯韌性

疫情短期衝擊加大，工業生產有所回落， 當月 全國規模以上工業增加值按年增長 2.2% ，較 10 月回落 2.8 個百分點。 但從累計看，工業平穩增長態勢未變。 1至 11 月按年增長 3.8% ，較 1至 10 月小幅回落 。 三大門類，採礦業增加值按年增長 7.6% ， 製造業增長 3.3%， 電力熱力燃氣及水生產和供應業增長 4.8% 。

但工業平穩增長格局沒有改變， 隨著疫情防控優化措施落實落細，工業經濟有望繼續恢復。 下階段，面對複雜嚴峻國內外形勢，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，大力提振市場信心，著力增強微觀市場主體活力，推動工業經濟高質量發展。

固投規模擴大，高技術投資增長

1至11月， 全國固定資產投資（不含農戶）520,043億元，按年增長5.3%。分領域看，基礎設施投資按年增長8.9%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下跌9.8%。 全國商品房銷售面積121,250萬平方米，按年下跌23.3%；商品房銷售額118,648億元，下跌26.6%。

分產業看，第一產業投資按年增長0.7%，第二產業投資增長10.1%，第三產業投資增長3.2%。 民間投資增長1.1%。 高技術產業投資增長19.9%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長23.0%、13.2%。 高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長28.3%、28.2%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、電子商務服務業、研發設計服務業投資分別增長26.1%、24.4%、21.2%。

各地區各部門有效發揮政策性開發性金融工具作用，推進重大項目建設，加快設備更新改造，加大民營經濟支持力度，投資保持穩定增長。

責任編輯：陳建錫