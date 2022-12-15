「頂一周慳330」內地熱議國產新冠口服藥 專家：有基礎病須吃

國產新冠口服藥阿茲夫定在內地面市，售價人民幣330元一瓶，雖比2980元一盒的輝瑞PAXLOVID低9成，但對內地一般民眾來說亦不算特別便宜。加上Omicron患者大多輕症或無症狀，阿茲夫定由此引發熱議。有網民表示：「硬抗一禮拜，少花330。」但專家強調，新冠口服藥是針對高危患者而非一般陽性者的，患有基礎疾病的新冠病人很有必要服用阿茲夫定。專家亦提醒，阿茲夫定有一定副作用。

阿茲夫定由河南真實生物科技公司研發，獨家商業化合作方為上海復星醫藥，民眾需要有確診證明才可獲得處方，一瓶35片價格為330元。

內地傳媒報道，網民熱議阿茲夫定，有人說「硬抗一禮拜，少花330」。還有網民對藥效存在一定的疑問：「不是不吃藥也可以嗎？」

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觀察者網引述從事藥物開發多年的優邁生物CEO趙勇稱，現在推出阿茲夫定，是提供一個可能的治療選項。雖然大部分人感染目前的流行新冠毒株後，癥狀較輕且可以在短時間內自愈，但是畢竟會有一部分人需要藥物幹預，臨床上多一種選擇總是好的，特別是阿茲夫定還是國產自研藥物。

流行病學從業人員邱溱也認為，對於有基礎疾病的新冠患者，此類藥物是必要的。

而從藥效角度來說，趙勇指出，《信號轉導和靶向治療》期刊2021年12月發表了題為「Azvudine is a thymus-homing anti-SARS-CoV-2 drug effective in treating COVID-19 patients」的論文，該論文最後描述了阿茲夫定在一個單臂（沒有對照組）、隨機的同情用藥臨床實驗中的表現：在其他用藥無效的情況下，入組的31個病人平均經過3.29天病毒檢測轉陰，經過9天出院。

國家藥品監督管理局網站7月25日發布的消息顯示，阿茲夫定被批準用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。

趙勇解釋說，這次批準阿茲夫定用於治療的對象是非常明確的，即普通型新冠感染的成年患者。「但是如果我們進一步細看阿茲夫定的說明書和技術評審報告，會發現這個藥物的副作用是比較大的，因此應謹慎使用，特別是有肝腎疾病、或是正在使用其他具有肝腎損傷或是由肝臟代謝的藥物病人，應在醫生指導下使用，孕婦應該是不推薦使用的。」

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責任編輯：連兆鋒