  • 14°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「頂一周慳330」內地熱議國產新冠口服藥 專家：有基礎病須吃

社會熱點 10:33 2022/12/15

分享：

分享：

國產新冠口服藥阿茲夫定在內地面市，售價人民幣330元一瓶，雖比2980元一盒的輝瑞PAXLOVID低9成，但對內地一般民眾來說亦不算特別便宜。加上Omicron患者大多輕症或無症狀，阿茲夫定由此引發熱議。有網民表示：「硬抗一禮拜，少花330。」但專家強調，新冠口服藥是針對高危患者而非一般陽性者的，患有基礎疾病的新冠病人很有必要服用阿茲夫定。專家亦提醒，阿茲夫定有一定副作用。

阿茲夫定由河南真實生物科技公司研發，獨家商業化合作方為上海復星醫藥，民眾需要有確診證明才可獲得處方，一瓶35片價格為330元。

內地傳媒報道，網民熱議阿茲夫定，有人說「硬抗一禮拜，少花330」。還有網民對藥效存在一定的疑問：「不是不吃藥也可以嗎？」

    點擊圖片放大

觀察者網引述從事藥物開發多年的優邁生物CEO趙勇稱，現在推出阿茲夫定，是提供一個可能的治療選項。雖然大部分人感染目前的流行新冠毒株後，癥狀較輕且可以在短時間內自愈，但是畢竟會有一部分人需要藥物幹預，臨床上多一種選擇總是好的，特別是阿茲夫定還是國產自研藥物。

流行病學從業人員邱溱也認為，對於有基礎疾病的新冠患者，此類藥物是必要的。

而從藥效角度來說，趙勇指出，《信號轉導和靶向治療》期刊2021年12月發表了題為「Azvudine is a thymus-homing anti-SARS-CoV-2 drug effective in treating COVID-19 patients」的論文，該論文最後描述了阿茲夫定在一個單臂（沒有對照組）、隨機的同情用藥臨床實驗中的表現：在其他用藥無效的情況下，入組的31個病人平均經過3.29天病毒檢測轉陰，經過9天出院。

國家藥品監督管理局網站7月25日發布的消息顯示，阿茲夫定被批準用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。

趙勇解釋說，這次批準阿茲夫定用於治療的對象是非常明確的，即普通型新冠感染的成年患者。「但是如果我們進一步細看阿茲夫定的說明書和技術評審報告，會發現這個藥物的副作用是比較大的，因此應謹慎使用，特別是有肝腎疾病、或是正在使用其他具有肝腎損傷或是由肝臟代謝的藥物病人，應在醫生指導下使用，孕婦應該是不推薦使用的。」

內地醫院迫爆 醫護述忙碌慘況：一人劈開三個都不夠用

前中超球員染疫後糖尿病惡化去世 官方不計入死亡數

瘋傳飲白酒殺死新冠病毒 官方闢謠：只會生cancer

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 生物科技 副作用 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

四川醫科生傳被迫新冠陽性返工 醫院證實已離世（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳健康驛站預約名額明起增至2500個
深圳健康驛站預約名額明起增至2500個
兩千萬豪宅無了 北京女返歸開門瞬間嚇呆
兩千萬豪宅無了 北京女返歸開門瞬間嚇呆
輝瑞新冠特效藥Paxlovid內地網售放開 每盒2980元
輝瑞新冠特效藥Paxlovid內地網售放開 每盒2980元
WSJ：內地放寬防疫後 經濟復甦有望加快但民眾防疫更嚴
WSJ：內地放寬防疫後 經濟復甦有望加快但民眾防疫更嚴
前中超球員染疫後糖尿病惡化去世 官方不計入死亡數
前中超球員染疫後糖尿病惡化去世 官方不計入死亡數
北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒
北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款