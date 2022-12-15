美媒：許多科學家選擇中國太空站 美國被認為「此路不通」

夢天實驗艙10月底順利升空，與中國天宮太空站對接，意味中國太空站天和、問天、夢天三艙基本構型全部組裝完成，正式進入營運階段，並歡迎和已經採納多國合作項目，未來將陸續登站。中國太空站整體雖比國際太空站小，但國際太空站已飛行近4分1世紀，而且由美俄歐日等國共同運營，實驗室資源也一直被這些國家分配和使用。美國傳媒表示，全球許多科學家都選擇了中國太空站進行科研，因為要闖關國際太空站被認為不可行。

《紐約時報》刊登文章，提及中國通過聯合國「全球共享太空」項目，正為所有國家的科學家，提供將實驗帶到天宮太空站的機會。聯合國2019年宣佈了首輪九個中標者，來自印度、日本、秘魯、墨西哥、沙特阿拉伯的項目都在其中。

「天極-2」（POLAR-2）伽馬暴偏振探測儀，是獲選將會登上中國太空站的其中一個實驗，這是由瑞士日內瓦大學主導的一項國際項目，旨在研究遠程伽瑪射線暴。項目負責人表示：「日內瓦大學和中國研究團隊在歷史上就有著密切聯繫。」

「天極-2」項目科學家決定不建造自己的專用衛星，而是登上中國太空站。項目波蘭區首席研究員解釋，建造衛星整體上要複雜得多，而選擇國際太空站的話也被認為不可行，因為「競爭很激烈」，「不是那麽便宜和輕鬆就能實現。」

他表示，當中國太空站宣佈提供研究機會，「我們很快提交了一些材料，並在首輪就獲得批准。」

紐時稱，中國太空站的高速通訊系統，可以每天向地面發送數十GB資料，讓科學家得以分析所有可能包含重大發現的數據，例如非常微弱的伽馬射線暴，或其他可能被當作噪音忽視的天體物理活動。

中國太空站還搭載一台超級計算機，能在太空中分析數據，可以快速計算出伽馬射線暴的起源。

相比之下，紐時形容，國際太空站實驗室資源，會在合作國家美國、俄羅斯、加拿大、歐盟和日本之間分配，再由這些國家為其科學家提供前往太空站實驗的機會，但合作關係之外的他國科學家往往都被拒之門外。

中國太空站目前已有17個國家、23個實體的9個項目成為首批入選科學實驗。中國外交部4月稱，最快有望在今年年底上行開展實驗研究，中方願與所有致力於和平利用外空的國家和地區一道，開展更多的國際合作與交流。「中國空間站歡迎外國航天員來訪，並和中國航天員一道，共同為人類探索宇宙奧秘，推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。」

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責任編輯：連兆鋒