駐法大使談反封控示威 「有的中國人被外部勢力收買」

中國駐法大使盧沙野上周出席法國外交記者協會晚餐交流會，就國內疫情和其他議題回應提問。盧沙野指，各省此前爆發的反封控示威中，有部分中國人被外部反華勢力收買，其試圖把遊行推向政治化，目的是要推翻中國共產黨統治，否則一場普普通通的遊行不可能如此嚴重。他強調中國始終把人民放在最高位置，近期一系列放寬防控措施是回應人民訴求。媒體多次問到所謂的外部勢力、反華勢力說的是誰，盧沙野拒正面回應，叫記者自行想像。

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使館公開涉疫情部分的答問實錄：

問：大使先生，我們注意到最近在中國出現了反對防疫政策的街頭遊行，請您介紹一下真實情況。

答：疫情在中國暴發之初，我們發現這是一種全新的病毒。中國政府立即通報世衛組織，並隨即採取很多措施來防控疫情...所以在這兩年裡，中國的老百姓是完全自由的，可以自由流動，外出旅遊，自由地出入商店和餐館。但在國外卻是另一番景象，包括法國在內的很多歐美國家都進行了封禁，餐館也無法完全開放。我注意到中國使館附近一家餐館關了將近一年。在這兩年裡，當中國老百姓享受自由時，國外的世界卻處於封禁之中。

在近三年的時間裡，得益於「動態清零」政策，不統計港澳台地區數據，中國大陸僅報告了大約5235例新冠死亡病例和40萬確診病例。台灣地區報告了840萬確診病例和1.4萬例死亡病例，美國則報告了超過100萬死亡病例，而中國的人口是美國的4.5倍。

問：近期在中國發生的遊行示威中，我們聽到有人喊出一些非常敏感的政治性口號，這在今天的中國是不可想像的。為什麼中國人會喊出這種口號？您如何解釋？

答：我知道你們只對政治口號感興趣。

問：這很重要。

答：這個問題我馬上會談到。憑藉「動態清零」政策，中國政府挽救了超過400萬中國人的生命。否則，中國新冠死亡人數將達400-500萬，感染病例數將達數億。現在中國之所以要調整「動態清零」政策，是因為奧密克戎變異毒株的傳染性雖然很強，但致命性卻大大降低。因此中國政府於11月11日出台了進一步優化防控工作的二十條措施，來放寬“動態清零”政策。

遺憾的是，中國地方政府並未完全理解中央政府的意圖，地方政府在看到新冠感染數字迅速攀升後感到手足無措，又回到依靠老辦法來控制疫情的老路上來，這就讓老百姓感到不滿。各地的老百姓質問，中央政府是要放鬆疫情管控，為什麼你們還要加碼？這是導致街頭遊行的真正原因。

中國老百姓有表達不滿和抱怨的權力，這很正常。政府可以通過這些遊行了解到老百姓的願望和訴求。我們始終堅持人民至上，堅持「人民有所呼，政府有所應」。但這一次，外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄。我們可以從中清楚地嗅到近些年在發展中國家頻繁發生的顏色革命的味道。我所說的都是有依據的，有的中國人被外部勢力收買。

問：被誰收買？

答：外部人士。

問：確切地說是誰？

答：我不能挑明。就是外部反華勢力。在中國的社交媒體上有人進行了分析，他們甚至指出哪些人被操縱了，因為這些人在社交媒體上蠱惑煽動。比方說「白紙遊行」，雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色。

問：人們舉著白紙遊行，是因為他們被境外反華勢力收買了？您是這個意思嗎？

答：這是肯定的。否則一場普普通通的遊行不可能有如此嚴重的意味。我注意到法國媒體都進行了誇大報導，說這是1989年以來規模最大的遊行。事實上這與1989年的政治風波毫無關係，是有人故意把兩者聯繫起來，你們可以看到他們的企圖。

正如我剛才所說，中國政府始終把人民放在心中最高位置，人民一旦有期待和訴求，中國政府很快會作出回應。這就是中央政府為什麼要求地方政府準確貫徹落實20條措施的原因。今天，中國國家衛生健康委員會提出了10條針對性優化措施，這樣地方政府對更好落實此前的20條措施有了更多的信心，這也受到老百姓的普遍歡迎，遊行活動也隨之消失。

近期的遊行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把遊行推向政治化。正如我在開場發言中所說的，任何國家都不是完美的，任何政府都有缺點。對我們而言，我們要做的就是改正缺點。而外部勢力則是要毀掉中國，推翻中國共產黨。兩者有本質區別。

問：您至少認為這些遊行最開始是自發的，而不是出於政治目的，因為一些地區的老百姓對疫情已經厭倦了。

答：的確。我認為最開始老百姓發起遊行是為了表達對地方政府未能完整準確落實中央政府所出台措施的不滿。但很快遊行就被外部勢力利用了。我覺得只有第一天是真正的遊行，第二天就有外部勢力插手了。

問：你談到了外部勢力，他們是國家還是組織？是誰在背後支持，目的是什麼？很難理解在中國這樣一個受到嚴密監控的國家，外部勢力如何能夠介入？

答：這些勢力將中國視為他們的敵人和主要戰略對手。你用了「監控」這個詞，這並不准確。我們是在自我防衛，因為一些外部勢力始終敵視我們。

問：他們是誰？

答：我不說具體是誰。是外部勢力，你們自己可以想像。

問：是西方人嗎，是與美國有關的勢力嗎？是國家？企業？還是來自外部的中國反對派？

答：有國家也有組織。中國的「反對派」並沒有那麼強大，尤其是在國外。