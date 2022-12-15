廣東福建通關？各省感染高峰預測出爐 廣東快到但福建要等這時

內地優化防疫措施，有指香港最快下月可與內地通關，內地方面可能會先以廣東、福建兩省為試點。內地科技公司大數據分析則預測，全國各地會在未來1個月左右不同時間，分別迎來這一波疫情高峰。廣東預料屬於最早一批省份，或12月20日前後達到感染峰值，但福建則可能要到農曆新年之後的1月27日，高峰才會到。明年農曆年初一在1月22日。

百度APP最新上線的百度疫情指數顯示，北京、石家莊、保定、洛陽、邢台等多個城市，疫情指數持續上升一個月後，在近期迎來下降或增速大幅趨緩，尤其是保定、邢台等城市已經出現了多日連降，意味著這些城市或許迎來了此輪疫情的拐點。

上述城市中，百度疫情指數中的百度疫情搜索指數，均出現了下降態勢，說明這些城市用戶對於新冠癥狀、防疫物資等需求的搜索關注程度出現下降。用戶對新冠癥狀和防治辦法的理解加深，一定程度上反映了疫情防控向好的趨勢。

據悉，百度疫情指數包括百度疫情搜索指數、百度健康問診指數兩大數據維度。百度疫情搜索指數反映了大眾對新冠癥狀、防疫物資等需求的搜索關注程度與持續變化情況，百度健康問診指數通過統計當地互聯網用戶在百度健康使用呼吸內科問診咨詢量等數據，形成相關指數，幫助網民感知相關城市疫情走勢，及時做好防護措施。

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責任編輯：連兆鋒