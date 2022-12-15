  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東福建通關？各省感染高峰預測出爐 廣東快到但福建要等這時

社會熱點 13:54 2022/12/15

分享：

分享：

內地優化防疫措施，有指香港最快下月可與內地通關，內地方面可能會先以廣東、福建兩省為試點。內地科技公司大數據分析則預測，全國各地會在未來1個月左右不同時間，分別迎來這一波疫情高峰。廣東預料屬於最早一批省份，或12月20日前後達到感染峰值，但福建則可能要到農曆新年之後的1月27日，高峰才會到。明年農曆年初一在1月22日。

百度APP最新上線的百度疫情指數顯示，北京、石家莊、保定、洛陽、邢台等多個城市，疫情指數持續上升一個月後，在近期迎來下降或增速大幅趨緩，尤其是保定、邢台等城市已經出現了多日連降，意味著這些城市或許迎來了此輪疫情的拐點。

上述城市中，百度疫情指數中的百度疫情搜索指數，均出現了下降態勢，說明這些城市用戶對於新冠癥狀、防疫物資等需求的搜索關注程度出現下降。用戶對新冠癥狀和防治辦法的理解加深，一定程度上反映了疫情防控向好的趨勢。

據悉，百度疫情指數包括百度疫情搜索指數、百度健康問診指數兩大數據維度。百度疫情搜索指數反映了大眾對新冠癥狀、防疫物資等需求的搜索關注程度與持續變化情況，百度健康問診指數通過統計當地互聯網用戶在百度健康使用呼吸內科問診咨詢量等數據，形成相關指數，幫助網民感知相關城市疫情走勢，及時做好防護措施。

紐時：勝似封城的北京 市民稱親戚朋友陽性增加到五、六成

「頂一周慳330」內地熱議國產新冠口服藥 專家：有基礎病須吃

內地醫院迫爆「一人劈開三個都不夠用」醫護述忙碌慘況

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 中國 香港 大數據 出入境管制

下一篇文章

紐時：勝似封城的北京 市民稱親戚朋友陽性增加到五、六成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳健康驛站預約名額明起增至2500個
深圳健康驛站預約名額明起增至2500個
四川醫科生病死傳陽性被迫返工 醫院：家人拒屍檢（更新版）
四川醫科生病死傳陽性被迫返工 醫院：家人拒屍檢（更新版）
北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒
北京下令醫護中招繼續返工 護士：同事個個39度高燒
前中超球員染疫後糖尿病惡化去世 官方不計入死亡數
前中超球員染疫後糖尿病惡化去世 官方不計入死亡數
兩千萬豪宅無了 北京女返歸開門瞬間嚇呆
兩千萬豪宅無了 北京女返歸開門瞬間嚇呆
內地醫院迫爆「一人劈開三個都不夠用」醫護述忙碌慘況
內地醫院迫爆「一人劈開三個都不夠用」醫護述忙碌慘況
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款