「真正復甦的代價」亞開行：中國放開疫情有危也有機

中國內地放開防疫管制，經歷陣痛期。亞洲開發銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，中國重新開放，有助提振本國與其他國家增長前景，亦會令病例數量激增，但這卻是重過正常生活的代價，中國愈早達到這一步，經濟就可愈早真正復甦。

帕克接受CNBC訪問時表示，中國放開有危也有機。「有一範疇的風險會增加，我們都知道疫情會迅速傳播。」他指，一波波疫情可能「不同時候在中國不同地方出現」，「政府會面對很強的誘惑去重推管制，這會嚴重干擾經濟活動。」

但帕克直言，這就是中國重新開放，並重返沒有清零政策生活所要付出的代價。「中國愈快到達這一步，就可愈早實現真正的需求復甦，並真正提振經濟增長前景。」他認為，這對中國本身及區內其他經濟體都有利。

亞開行早前將中國本年增長預測，由原先的3.3%下調至3%，並將明年預測數字由4.5%下調至4.3%。該行亦將亞太發展中地區今明兩年增長預測，分別由4.3%削至4.2%，以及由4.9%削至4.6%。

亞開行又認為，中國可能重推疫情管制，會是區內增長前景3大逆風之一。其餘兩項為俄烏戰爭，以及全球央行收緊貨幣政策。

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責任編輯：連兆鋒