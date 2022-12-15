鍾南山：Omicron感染不應再叫新冠肺炎 改叫新冠感冒

中國工程院院士鍾南山稱，Omicron病毒的致死率已相當於季節型流感，感染Omicron不應再稱為新冠肺炎，應叫新冠上呼吸道感染或新冠感冒。如今中了Omicron，就相當於打了一次疫苗。他又提到，腦霧等所謂新冠後遺症都是主觀感受，主要是精神心理影響導致，「我們不能叫它後遺症」。

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鍾南山今日（15日）出席全國高校抗疫大講堂講座，他在會上分析國內第二波Omicron疫情的特點。他指，經過不斷變異，Omicron感染部位主要在上呼吸道，致死率降低至±0.1%，相當於季節型流感的致死率，「可以理解為，得了奧密克戎就像打了一次疫苗」。他認為，Omicron感染不應再稱為新冠肺炎。

但他提到， 現在坊間流傳「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」的說法，這觀念不可取， 因為短時間大面積感染，會影響正常社會秩序，導致新的變種出現。

他又說，感染新冠是一個自然規律，不是說主動去得病，但由於Oｍicron傳播性很強，是大概率會感染。但感染時間拖得越晚，出現辛苦症狀的機會越少。他引述蘇格蘭一項研究指，現在一些所謂新冠後遺症是一種主觀感受，比如全身疲勞和腦霧等，主要是因為精神心理影響導致的，不能叫它後遺症。

另外，鍾南山也說，有些人出現咽乾頭痛發熱，但只要不侵入肺部都算輕症，「全身疼痛、高燒，很不舒服，這種不舒服跟醫學上的重症是兩回事」。

責任編輯：陳建錫