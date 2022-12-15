北大曹雲龍入選《nature》年度人物 被稱為「新冠變異預測者」

知名期刊《自然》（《nature》）編輯部公佈了2022年度十大人物榜單，北京大學生物醫學前沿創新中心研究員曹雲龍入選，他被稱為「新冠變種預測者」。

該榜單旨在評選十位在這一年重大科學事件中佔有一席之地的人物。

據北京大學新聞網消息，曹雲龍在疫情期間圍繞冠病病毒B細胞免疫應答、特異性抗體的結構與功能等展開系統性研究，其中冠病中和抗體藥物研製、冠病體液免疫應答特徵和冠病突變免疫逃逸機制的創新性研究結果為抗擊疫情作出了重要貢獻。同時，他以第一作者、共同通訊作者在多個國際期刊上發表多篇相關研究文章。



2022年6月17日，曹雲龍團隊在《Nature》期刊發表了題為「BA.2.12.1， BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection」的研究論文，通過追踪新冠病毒的演化，發現Omicron突變株BA.2.12.1、BA.4、BA.5 新亞型呈現出更強的免疫逃逸能力。

該研究發現提醒，基於BA.1 的奧密克戎疫苗可能已不適合作為現有免疫背景下的加強針，所誘導出現的抗體對新變異株將不在具有更強的保護效力。而且新冠病毒存在「免疫原罪」現象，並且可以快速進化出免疫逃逸突變，因此是無法通過感染實現群體免疫，不能以自然感染代替疫苗接種。

曹雲龍曾獲評《麻省理工科技評論》中國區「35歲以下科技創新35人」、獲得中國國家優秀青年科學基金資助。曹雲龍2014年畢業於浙江大學竺可楨學院物理學專業，2019年獲得哈佛大學化學博士學位，現任北京大學生物醫學前沿創新中心研究員。

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責任編輯：袁瑋婧