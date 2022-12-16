美國將36中企列貿易黑名單 近2/3從事芯片業 中方堅決反對

美國商務部周四（15日）宣布將36家中國企業列入「實體清單」，近2/3從事芯片行業，包括長江存儲、寒武紀等。中方對此堅決反對，駐美使館批美方公然進行經濟脅迫。

商務部轄下工業和安全局（BIS）指，中國致力取得美國人工智能等先進科技，以進行軍事現代化和侵犯人權等行為，最新行動旨在限制上述作為。其中包括21家芯片企業，與中國政府關係密切；2家企業試圖獲取美國技術支持中國軍事現代化；7家企業與解放軍直接關連，涉從事高超音速武器開發設計等。

美國當局又指，與中國政府合作完成對大約20多家中企的檢查後，將把這些公司剔出「未經核實清單」，包括在本港上市的藥明生物。

中國駐美大使館批評，美國在技術領域，公然進行經濟脅迫和欺凌，削弱中美企業之間的正常商業活動，威脅全球芯片供應鏈的穩定，中方將堅決維護中國企業的合法權益。世界貿易組織（WTO）則指，已經收到中國就美國的芯片出口限制提出申訴。

中方冀美方立即停止錯誤做法

中國商務部回應指，美國將中國25家實體移出「未經驗證清單」，中方對此表示歡迎，這表明，雙方是可以在相互尊重基礎上通過溝通解決具體關切的；而將36家中國實體列入美出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

近年來，美方無視中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來的事實，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量擴大打擊中國企業和機構，這是典型的市場扭曲和經濟霸凌做法。

美方頻繁將中國企業列入「實體清單」的做法，干擾中美企業間的正常經貿往來合作，違背市場規律，破壞市場規則和國際經貿秩序，影響全球產業鏈供應鏈穩定，損害全球和平發展利益。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

中方主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視原則，不應損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應對合理利用科技進步成果促進發展、開展正常國際科技交流與經貿合作、維護全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

中方希望美方立即停止錯誤做法，回到維護以世界貿易組織為主的多邊貿易體制規則的正確道路上來。同時，針對美方的行為，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法正當權益。

責任編輯：陳建錫