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多地養老院救助難 4部手機打4小時急救電話未接通

社會熱點 10:49 2022/12/16

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內地多地染疾人數急升，養老院出現救助難問題。內媒報道，多地養老院出現搶不到抗原藥品、撥不通急救電話、缺乏醫療應急預案。此外，北京某家養老院更出現4部手機打4小時120急救電話無人接聽。

經濟觀察網報道，北京一家連鎖化經營多家養老機構的負責人宋靜說，當下是老人感冒發燒多發的季節，因為患有基礎疾病，即使不是新冠肺炎導致的重症，很多老人仍需要得到及時地送醫。

她續指，但根據近一周的情況看，三個小時以上才能撥通120急救電話已是常態，而養老院也沒有條件實施搶救。14日，其養老院的一名老年人一直處於發燒狀態，四位工作人員用四部手機持續撥打120急救電話，4個小時未能接通。

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養老院缺藥品、快測等物資

過去七天，北京另一家普惠性質養老機構負責人覃言一直奔走在當地的各大藥店，詢問能否購買到哪怕一盒連花清瘟或快測。現在整個養老院只剩下300個快測。只有當老人、員工出現發熱等症狀時，才給他們做快測。

覃言說，他們沒有接到通知要提前儲備藥品、快測紙等物資，防疫鬆綁後，他們才去協調院外人員囤藥，那時藥不僅貴，還根本就買不到。

湖南長沙一家高端養老機構負責人張雯說，預計長沙感染高峰期預計即將到來，但目前當地民政部門還未有針對養老院疫情防控和治療的詳細措施，比如一旦養老院出現「院感」，究竟要把老人送到哪個醫院，是否有綠色就醫通道等。

早前，北京疫情防控新聞發布會上北京市衛健委副主任、新聞發言人李昂介紹，近期，120急救電話呼入量急劇增加，12月9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態的六倍。

責任編輯：李冰琪

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