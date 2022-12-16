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發改委：疫情防控優化持續落實 經濟增速有望持續回升

經濟脈搏 11:52 2022/12/16

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國家發改委表示，總的來看，中國經濟經受住了超預期衝擊因素的影響，展現出較強韌性和潛力，發展質量穩步提升，就業物價基本平穩，經濟回穩向好的趨勢沒有改變。

發改委今日（16日）就當前經濟情況回應稱，從目前掌握的情況看，國內疫情反彈對11月份經濟穩定恢復造成一定影響，消費、服務業發展受到制約，外貿進出口出現回落，製造業企業預期有所走弱。隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，我國經濟增速有望持續回升。

發改委「十四五」擴內需實施方案 促消費推動共同富裕

「真正復甦的代價」亞開行：中國放開疫情有危也有機

同時，當前我國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能減弱，促進經濟持續恢復還需要付出艱苦努力。

下一步，國家發展改革委將堅持穩中求進工作總基調，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作。

此外，關於投資方面，發改委表示，總體上看，中國投資需求潛力仍然巨大。未來，將圍繞加快補齊短板弱項、改善供給質量，不斷優化投資結構，提高投資效率，更大激發民間投資活力，將為投資需求合理增長增添持久動力。

責任編輯：李冰琪

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