染疫者增多 今起至明年三月底 河南全省衛生健康系統不放假

隨著內地防控政策調整，檢出新冠感染陽性的人愈來愈多，醫療系統承壓。河南省要求，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，確保過渡期平穩過渡，為奪取抗疫鬥爭的最後勝利打下堅實基礎。

據內媒報道，河南的醫療系統早已是一級備戰狀態。河南要求，基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台賬，按照不同風險等級進行分級健康監測。一旦發現感染和加重傾向，立即進行專業處理。家庭醫生團隊要對轄區內0-6歲兒童、孕產婦、65歲以上老年人、有基礎性疾病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期進行隨訪。這項工作要於12月20日以前基本完成。

同時，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保過渡期平穩過渡，為奪取抗疫鬥爭的最後勝利打下堅實基礎。

據河南衛健委公佈，昨日（15日）全省新增30宗本土確診個案。截至15日，全省現有住院病例2385宗。

至於無症狀感染者，國家衛健委稍早前表示，由於核酸檢測實施願檢盡檢策略，很多無症狀感染者不再參與核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，所以不再公布無症狀感染者數據。

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責任編輯：尹航

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