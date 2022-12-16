美國密切監測 提防新冠病毒在中國出現新變種

美國稱正監測新冠病毒在中國可能出現新變種，實施包括針對入境旅客的識別措施，為潛在的下輪爆發做好準備。華府上周已警告病毒在中國變種的可能性。

白宮抗疫協調官賈阿（Ashish Jha）周四（15日）在簡報會上指出，美國有一個非常活躍的監測程序，當遊客入境時，會在旅客身上使用它，以識別感染者、追蹤變種。「如果出現新的變種，我相信我們將能夠識別它們。」他又透露，這個監測機制包括在美國和通過國外夥伴合作檢測廢水。

耶魯大學公共衛生教授陳希指出，中國疫情大爆發將對病毒產生不可預測的影響，作為人口最多的國家，中國有大量免疫力低下的民眾，他們可以攜帶病毒數月，可能會產生令人擔憂的變種。他認為，隨著春運將至及接種疫苗後建立免疫力所需的時間，時間窗口正在縮小，未來兩周將是避免大爆發的最後機會。

在中國本月初宣布進一步放寬防控，美國已對病毒可能變種表示擔憂。白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）上周警告，中國退出清零政策後，一波感染潮將沖擊中國龐大的老年人口，約8500萬60歲以上長者尚未接種第3針。大規模感染浪潮將使病毒有機會變異成新變種，並對其他國家地區產生影響。

責任編輯：陳建錫