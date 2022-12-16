解放軍報：統籌好疫情防控和備戰打仗

中國軍媒《解放軍報》今日（16日）刊發題為《統籌好疫情防控和備戰打仗》的「鈞浩」署名文章稱，要統籌好疫情防控和備戰打仗，確保部隊全時待戰、隨時能戰。

文章強調，12月7日頒布的「新十條」防疫優化措施，對統籌好疫情防控和備戰打仗的要求不是降低了，而是更高了。全軍部隊要進一步增強統籌抓好以練兵備戰為中心的各項工作的責任感和緊迫感，邊總結、邊調整、邊提高，精準識變、科學應變、主動求變，做到疫情防控和備戰打仗「兩手抓、兩不誤」。

文章提到，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重，要如期實現建軍一百年奮鬥目標，必須統籌好疫情防控和備戰打仗。

接下來，要進一步完善與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，探索教學組訓方式方法，確保訓練質效。要加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫製度措施，全程督導各項防控要求落實，以自身的防疫安全保證備戰打仗走深走實。

《解放軍報》的文章還強調，要抓嚴抓實抓細各項防控措施，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，體系解決疫情防控、隔離治療和生活保障等方面的問題，最大程度保護官兵身體健康，確保部隊全時待戰、隨時能戰。

責任編輯：李冰琪