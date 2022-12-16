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中科院院士：新冠疫情影響精神健康可能長達20年

社會熱點 15:17 2022/12/16

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中國科學院院士陸林指，新冠疫情對人類精神健康有影響，該影響可能長達20年，建議社會採取措施應對。該說法與官方近期「無後遺症」的論調似乎相左。

陸林今日（16日）出席2023環球時報年會生命健康分論壇指指，根據前年世界衛生組織（WHO）的年度報告，全球失眠障礙的有超過1億多人，1/5來自中國。抑鬱症帶來的傷害，已經超過冠心病對人的影響。在疫情衝擊波之下，即使陽性變陰性，對於有些人來說，心理衝擊也許不會過去。

疫情對人類精神健康的影響，保守估計可能達到10年至20年左右。目前我們應該採取措施應對這類心理影響。

陸林上月出席清華大學一個研討會時講得更詳細，他指，疫情以來全球增加了5000多萬抑鬱障礙病人、7000多萬焦慮障礙病人，很多人會殘留一些新冠後遺症，最常見的是各種各樣的心理健康問題，例如疲勞、抑鬱、創傷後應激障礙、認知損害、記憶損害等，這與疫前的心理問題是不一樣的。

他提到中國在從前年3月到去年3月，有精神心理痛苦的人一直維持在45%左右，其中抑鬱的症狀還在增加，由30%增加到33%，焦慮症狀有所減少，失眠的症狀仍接近30%左右的增加，「有很多地方疫情反覆發作，很多人被隔離，還有些高風險暴露人員，這些人可能長期遭受新冠肺炎帶來的影響。」

官方近期連番強調新冠疫情無後遺症，中國工程院院士鍾南山昨日（15日）在一場演說上承認一些康復者出現腦霧、疲勞等問題，但他形容那些是主觀感受。

多地放寬之際 內媒：Omicron致病力大減 無證據顯示新冠有後遺症

鍾南山：Omicron感染不應再叫新冠肺炎 改叫新冠感冒

責任編輯：陳建錫

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傳染病 疫情 後遺症 健康問題 中國 新冠肺炎

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