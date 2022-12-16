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日本列中國為「迄今最大戰略挑戰」 華使館：已提嚴正交涉

國情動向 19:33 2022/12/16

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日本政府發布新版安保戰略三文件，其中列中國為有史以來最大戰略挑戰，中國駐日使館今日（17日）表示，有關說法嚴重偏離基本事實，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

駐日大使館新聞稿批評，日本妄稱中國對外姿態和軍事活動是國際社會「嚴重關切事項」，指責中國在台海地區軍演發射導彈對當地居民構成「威脅」，並給中方貼上「經濟脅迫」等標籤。違背中日四個政治文件原則精神，肆意煽動中國威脅，挑動地區緊張對立。

新聞稿稱，中國一貫走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，不挑起和參與任何軍備競賽。中國發展與自身國情和周邊環境相適應的軍力，目的是維護自身主權、安全、發展利益。中國一直為維護地區和世界和平穩定擔當盡責，中國發展給全球各國帶來的是機遇和紅利，所謂「威脅」、「挑戰」、「脅迫」的帽子扣不到中國頭上。中方在釣魚島、涉海、涉台等問題上的立場是明確和堅定的，採取有關舉措完全是中國主權範圍內的事，不容日方指手畫腳、藉機生事。

新聞稿還指，歷史上日本曾步入軍國主義歧途，犯下侵略擴張和反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難。此次日本大幅調整安保政策，強化反擊軍事能力，不得不令人懷疑日方正在脫離戰後和平發展軌道，勢必引起所有愛好和平人士的警惕和反對。

促日方吸取教訓

文章最後鄭重敦促日方汲取教訓，不要執迷於利用所謂「中國威脅」放縱自身擴軍強武，回到中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識上來，避免淪為兩國關係及地區安全穩定的破壞者、攪局者。

日本放送協會（NHK）周三（14日）報道稱，日本外務大臣林方正正在安排訪問中國，並將與中國外長王毅會面，如果這次會晤得以實現，將是日本外長約三年來首次訪華。

日本修訂安保戰略 擬列明中國為「空前最大戰略挑戰」

日本宣布配合美國 限制向中國出口芯片相關產品

責任編輯：袁瑋婧

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