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美國務院成立中國協調辦公室 管控美中競爭

國情動向 11:35 2022/12/17

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美國國務院宣佈成立中國協調辦公室，管控與中國的競爭。據報導，辦公室規模約有60至70人，由副助理國務卿華自強率領。

美國國務院發表聲明指，國務卿布林肯周五（16日）啟動成立中國協調辦公室，或非官式稱為「中國屋」（China House），以確保美國政府能夠負責任地管控同中國的競爭，推進對建立開放及包容國際體系的願景。

聲明又指，中國是美國面對最複雜及最具因果關係的地緣政治挑戰，中國協調辦公室是國務院現代化計劃重要一環，將集結國務院內外中國專家，與各區域局、處及國際安全、經濟、科技、多邊外交與戰略溝通專家合作，服務整個國務院。

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布林肯發表對華戰略演說這樣形容中國 不尋求新冷戰（附直播重溫）

美國政治新聞網站Politico報道，辦公室將會取代國務院的東亞及太平洋事務局轄下的中國事務處，由60至70人組成，涵蓋三個主要團隊，分別聚焦於傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國在海外的活動。專責中國和台灣事務的副助理國務卿華自強將出任辦公室首名協調員，向助理國務卿康達和副國務卿舍曼直接匯報。 

布林肯五月已提出成立中國協調辦公室，指中國挑戰涉及的規模和範疇，為美國外交帶來前所未見的考驗。

中國一貫強調，在堅定維護世界和平與發展中，謀求自身發展。在中美關係上，中方主張，按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係。台灣問題是重中之重。美方要以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

責任編輯：易燕丹

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