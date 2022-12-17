內地增2229宗本土確診 上海中小學大部份年級轉為線上教學

內地單日新增2,229宗本土確診病例，上海宣佈下周起中小學大部份年級調整為線上教學。上海迪士尼亦發布提示指，或需在降低人員配置的情況下營運。

國家衛健委通報，內地昨日新增2,229宗本土確診，較之前一天多138宗。廣東仍然佔最多，有990宗，其次是北京，有444宗；重慶和福建分別再多178宗、110宗。

上海新增55宗本土確診，市教委宣布，根據當前疫情防控部署，為保障廣大師生安全健康，中小學除初三和高三年級外，下周一（19日）起全部調整為線上教學。初三、高三年級學生正常到校上課，也可自願申請居家學習。對於居家學習的學生，學校通過「線下教學同步直播+錄播」相結合的形式開展線上教學。幼兒園同日起停止幼兒入園。

上海迪士尼：或需降低人員配置營運

另外，上海迪士尼度假區發布提示，指度假區包括上海迪士尼樂園目前正常開放，但現階段有可能需要臨時在降低人員配置，及減少部分體驗的情況下營運。因此，包括迪士尼奇幻冬日巡游，米奇童話專列和奇夢之光幻影秀在內的現場娛樂演出，以及部分景點、餐廳和商店有可能臨時暫停開放，或以降低承載量的方式開放或呈現。

責任編輯：易燕丹

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