吳尊友：今冬疫情或面臨「一峰三波」 持續約3個月

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友研判，內地今年冬季疫情或出現「一峰三波」，持續約三個月，估計感染率在10%至30%。

吳尊友在財經年會上指出，今冬疫情可以概括為「一峰三波」。從12月中旬到1月中旬將是第一波疫情，以城市為主，逐漸會上升起來。第二波是1月下旬到2月中旬，春節前的人員流動造成第二波疫情上升。第三波是2月下旬到3月中旬，春節後返崗返工。這三波疫情將構成今個冬季的新冠流行峰，持續約3個月左右。

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吳尊友表示，根據美國、香港等地的數據參數推斷，今冬疫情感染率在10%至30%左右，而病死率估計在0.09%至0.16%之間。

「新十條」出台時機恰到好處

對於疫情防控「新十條」，吳尊友指，政策出台的時間，是三年來全球每周報告死亡人數最低的時點。按照其推算，如果把「新十條」提前到今年年初，中國大陸會多86.6萬至103.9萬人死亡，「所以，中國在這個時候出台優化防控策略恰到好處，在時機上最合適。」

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吳尊友還説，內地重症和危重症的比例逐年下降，從2020年的16.47%下降到去年的3.32%；截至今年12月5日，為0.18%。病死率也在逐漸下降。

他建議，要守住「疫情要防控」這道底線，做好疫苗接種、重點保護脆弱人群等工作。對於絕大多數人來說，感染以後主要以休息為主，藥品只是起到輔助作用，民眾毋須囤積藥物。

責任編輯：易燕丹

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