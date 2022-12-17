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日方稱遼寧艦等6艘中國軍艦赴太平洋訓練 提升遠洋作戰能力

國情動向 16:56 2022/12/17

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日本防衛省表示，包括解放軍航母遼寧艦在內的6艘軍艦，昨日經沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽駛向太平洋，未有入侵日本領海。日媒分析，本次行動旨在提升中國海軍遠洋作戰能力。

防衛省稱，日本海上自衛隊於當地時間15日上午10時許，在福江島以西約440公里的海域觀察到中國海軍航母遼寧艦（舷號16）、054A型導彈護衛艦棗莊艦（舷號542）、052D型驅逐艦成都艦（舷號120）、055型驅逐艦鞍山艦（舷號103）、901型補給艦呼倫湖艦（舷號901）等5艘艦艇。當日深夜，海自又在福江島以西約420公里處，發現中國海軍055型驅逐艦無錫艦（舷號104）向東南方向移動。

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日方通報指，上述6艘艦艇16日在沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽向南航行，駛向太平洋，航行期間有艦載直升機升降。海上自衛隊派出「霧雨號」護衛艦、P-1及P-3C反潛巡邏機蒐集情報及警戒監視。

日本讀賣新聞報導，以中國海軍艦艇行動來說規模罕見，防衛省正分析中方意圖；時事通信社報導，防衛省認為遼寧艦這次一樣會實施艦載機起降訓練，研判解放軍意圖提升在更為遠海的作戰能力，日方將持續進行警戒。

責任編輯：易燕丹

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