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中財辦韓文秀：明年中國經濟運行有望總體回升

經濟脈搏 17:21 2022/12/17

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中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐，綜合研判，明年世界經濟增速可能會明顯下滑，而中國經濟可能總體回升，從而形成一個獨立的向上運行的軌跡。

韓文秀今日在中國經濟年會上表示，今年以來，先後出台實施一系列擴大有效需求，促進結構優化的政策措施，包括減稅降費，退稅緩稅，創設政策性、開發性金融工具用於支持擴大有效投資，通過專項再貸款支持重點領域設備更新改造，推動擴大制造業中長期貸款，利用地方專項債限額空間增加專項債發行，提前下達部分明年專項債的限額，以及促進房地產市場平穩發展的金融十六條等措施。

中央經濟工作會議：明年加大宏觀政策調控力度

他説，這些政策措施下一步該延續的延續，該優化的優化，政策效應將在明年持續顯現。明年還要根據實際需要陸續出台一些新政策、新措施。那麼存量政策、增量政策同向發力，將積極促進經濟恢復發展。

料今年經濟總量超過120萬億元

韓文秀又預計，今年中國經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成。一些面向未來的結構性指標有突出的表現，預計今年經濟總量超過120萬億元人民幣。

發改委：疫情防控優化持續落實 經濟增速有望持續回升

他又談到內地疫情，指中國用三年的努力，有效應對全球五波疫情衝擊，有效處置國內100多宗聚集性疫情，人民生命安全和身體健康得到有效守護。現正優化疫情防控措施，中國疫情防控進入新階段。

責任編輯：易燕丹

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