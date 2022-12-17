【世界盃2022】傳義烏生產阿根廷三星球衣 官方：均為違法侵權產品

世界盃決賽周日（18日）晚上演，網傳義烏有商家已接到阿根廷客戶訂單，要求定制2000件阿根廷三星冠軍服。阿根廷國家足球隊隨後發布版權聲明，指網傳影片涉及的均為違法侵權產品，法務團隊將進行維權工作。

網傳影片顯示，一位義烏小商品批發老板指，已經接到來自阿根廷客戶的訂單，要求定制阿根廷的三星球衣。影片還展示球衣模板，每顆星的旁邊已標上1978、1986、2022的字樣（1978、1986均為阿根廷奪冠年份）。

上游新聞報道，影片中的商家為義烏丹娜絲進出口有限公司負責人溫從見。他說，客戶其實也不清楚阿根廷是否能奪冠，但對方已經支付40%的訂金。雙方的協議是球衣製作好之後，在周日前送到機場。如果阿根廷奪冠，對方就支付剩下的60%的貨款，然後發貨。如果阿根廷沒有奪冠，這些球衣就不要了，由溫從見自行處理，剩下的貨款也不再支付。





「對方相當於拼了一把，總數也不多，只有2000多件。」溫從見說，如果阿根廷拿不了冠軍，自己就只能把這些球衣低價處理，可能會小虧一些。如果能奪冠，當然就能保證利潤。

不過，微博認證為「阿根廷國家足球隊」的官方賬號今日發聲明稱，上述影片涉及的商品均為違法侵權產品。阿根廷國家隊未來產品規劃請關注官方賬號，針對違法侵權行為，國家隊法務團隊將進行維權工作，維護中國數千萬阿根廷球迷的權益。

責任編輯：易燕丹

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